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Люди Навального опубликовали «расценки латвийской прокуратуры». Прокуратура будет их изучать  (2)

© LETA 14 сентября, 2024 10:36

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), детище покойного российского оппозиционера Алексея Навального, в своем новом фильме занялся расследованием нападения на соратника, активиста Леонида Волкова, который проживает в Литве. Однако в ленте  выдвигаются очень серьезные и тревожные обвинения в адрес прокуратуры Латвии, сообщают LETA и Kas Jauns.

Соратники Навального утверждают в фильме, что получили электронную переписку бизнесмена и бывшего высокопоставленного руководителя российского нефтяного гиганта "ЮКОС" Леонида Невзлина. Из переписки следует, что Невзлин был заказчиком нападения на политика Леонида Волкова, которое произошло в марте 2024 года в Вильнюсе.

Фильм рассказывает о деятельности оппозиционеров режиму Владимира Путина в России,  однако прозвучали в нем и серьезные обвинения в адрес прокуратуры Латвии. В фильме ФБК утверждается, что Невзлин "за взятку" добился возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. По неподтвержденным данным ФБК, дело рассматривается в Риге.

В какой-то момент демонстрируются скриншоты утекшей переписки Невзлина, согласно ФБК. В этих сообщениях упоминаются "балтийские расценки". Например, уголовное дело против одного или двух человек стоит 50 000 (валюта не указана).

В одном из сообщений говорится: "Добрый вечер из Латвии, отличные новости, когда сможем созвониться?" В другом сообщении отмечается: "По Ашуркову Латвия подтвердила, что готова возбудить уголовное дело".

Затем Певчих упоминает, что могла бы "списать это на чушь", если бы не то, что в марте Ашуркова действительно вызвали в Лондоне на допрос как свидетеля по уголовному делу. По словам Певчих, кроме представителей британских властей, на допросе присутствовали "два следователя из Латвии" и прокурор из Риги.

Прокуратура не будет комментировать, пока информация не будет проверена

Агентство LETA связалось с Прокуратурой Латвийской Республики, Рижским районным судом и Государственной полицией Латвии, чтобы запросить комментарии по поводу заявлений, сделанных в фильме ФБК, а также подтвердить или опровергнуть рассмотрение какого-либо дела в Риге, в котором может быть замешан Владимир Ашурков. "Прокуратура осведомлена о документальном фильме, в котором утверждается, что команда Михаила Ходорковского подкупила сотрудников латвийской полиции и прокуроров, чтобы инициировать уголовные дела против российских оппозиционеров. Прокуратура не будет предоставлять информацию до тех пор, пока не оценит эти заявления", — написала пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука. Ответы от других учреждений будут опубликованы, как только они будут получены.

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