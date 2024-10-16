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Lufthansa оштрафовали в США за дискриминацию евреев

© Deutsche Welle 16 октября, 2024 08:30

Мир 0 комментариев

Министерство транспорта США оштрафовало немецкую авиакомпанию Lufthansa за дискриминацию пассажиров-евреев на рекордную сумму в 4 млн долларов. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном на его сайте во вторник, 15 октября. Наказание авиаперевозчику из Германии стало самым крупным из когда-либо наложенных Минтрансом США.

Из опубликованного сообщения следует, что Lufthansa отказала 128 пассажирам, "большинство из которых были одеты в отличительные одежды, которые обычно носят ортодоксальные иудеи", летевшим по маршруту Нью-Йорк - Франкфурт - Будапешт, сесть на стыковочный рейс в Германии. Причиной тому стал отказ нескольких пассажиров рейса Нью-Йорк - Франкфурт, выглядевших как ортодоксальные иудеи, следовать инструкциям членов экипажа.

В результате в посадке на самолет до Будапешта отказали всем пассажирам рейса, кого работники авиакомпании посчитали евреями. В заявлении Минтранса США отмечается, что многие из них не знали друг друга и путешествовали не вместе, а Lufthansa не смогла опознать пассажиров, не выполнявших указания членов экипажа.

"Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествия, и сегодняшние действия дают четкий сигнал авиакомпаниям, что мы готовы провести расследование и принять меры в случае нарушения гражданских прав пассажиров", - прокомментировал штраф Lufthansa министр транспорта США Пит Буттиджич.

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