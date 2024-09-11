Ловушка для Трампа: почему Харрис считают победившей на дебатах

Дебаты включали в себя фактчек от ведущих в прямом эфире, но они поправляли в основном Трампа, и это вызвало обвинения в предвзятости.

Несмотря на бесконечные перепалки, кандидаты почти не сказали ничего, что могло бы стать мемом, кроме много раз повторенных Трампом утверждений о том, что мигранты едят кошек и собак в штате Огайо.

Предварительные соцопросы по следам дебатов показывают, что телезрители отдают победу Харрис, и даже консервативные комментаторы признают, что она выглядела убедительнее Трампа. Но главный козырь ее штаб оставил напоследок: сразу после дебатов певица Тэйлор Свифт заявила, что будет голосовать за демократов.

Чья толпа больше

Исход предстоящих выборов остается практически непредсказуемым, говорят социологи, ссылаясь на данные национальных опросов. Поэтому дебаты особенно важны: среди их зрителей есть еще неопределившиеся избиратели.

Дебаты стали первой личной встречей двух кандидатов — они никогда прежде не встречались, если не считать присутствие Харрис в бытность сенатором на официальных выступлениях Трампа как президента. Их встреча началась с рукопожатия, которое инициировала кандидат от демократов.

Транслировал дебаты телеканал ABC, а вели его звезды канала Дэвид Мьюир и Линси Дэйвис, ведущие самой популярной новостной программы в Америке, ABC World News Tonight.

Для Трампа эти президентские дебаты стали уже седьмыми за последнее десятилетие: он трижды встречался с Хиллари Клинтон в 2016-м и трижды дебатировал с Джо Байденом в 2022-24 годах.

Но для Харрис они — первые, а предстоящие президентские выборы — первый раз, когда ей предстоит конкурировать с республиканцем. Предшествующая ее карьера в Калифорнии и участие в праймериз Демократической партии не предполагали соперничества с республиканцами.

В начале Харрис заметно волновалась, но это не помешало ей перейти в атаку и начать навязывать Трампу темы для разговоров в расчете на то, что он будет выглядеть оторванным от реальности. Так, она заявила, что посетители предвыборных митингов Трампа уходят с них, не дождавшись окончания. Такое покушение на предмет его особенной гордости неизбежно разозлило лидера республиканцев, и он принялся его опровергать и в ответ рассказывать о мизерной посещаемости ее митингов.

Каждое подобное отвлечение отнимало время от его заготовленных аргументов.

Избиение младенцев и поедание собак

Трамп не остался в долгу и выдал собственную порцию нападок. Он в очередной раз заявил, что Харрис — леворадикальный кандидат и марксист. («Она не предлагает захватить средства производства», — прокомментировала это утверждение газета New York Times). Он также утверждал, что выбранный Харрис кандидатом в вице-президенты Тим Уолз не только поддерживает аборты на любом сроке беременности, но и якобы высказывается за то, чтобы убивать младенцев после их рождения.

Но главным аргументом Трампа на протяжении 90 минут оставалась миграция. Он корректно обращал внимание на то, что число незаконных переходов границ резко выросло после отмены Байденом введенных им строгих мер. Он также цитировал слухи о том, что в штате Огайо мигранты якобы похищают и едят кошек и собак, и даже говорил, что Харрис хочет проводить операции по смене пола для мигрантов, находящихся в американских тюрьмах — для чего ей это, он не уточнял.

Харрис, в свою очередь, использовала свой главный козырь, указывая на роль Трампа в отмене Верховным судом США права на аборт. Она использовала свой любимый пример о женщине, истекающей кровью после выкидыша на парковке у больницы, где врачи боятся ее принимать, чтобы не быть обвиненными в проведении незаконных абортов.

Она также обвинила Трампа в планах ввести национальный запрет на аборты. Тот факт, что он ответил уклончиво, можно считать победой для Харрис: этот отрывок из дебатов будет распространяться демократами с призывами к женщинам проголосовать за них.

Социологи говорят, что обе темы — нелегальная миграция и права женщин — волнуют неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах, чьи голоса могут решить исход выборов.

«Путин съест вас на обед»

Вопросы экономики и здравоохранения обсуждались крайне поверхностно, и ни один из кандидатов ничего нового не сказал. Внешняя политика также обсуждалась лишь поверхностно — в контексте войны в Газе и войны России против Украины. И Трамп, и Харрис обещали поддерживать Израиль, а вот в вопросе российского вторжения разделились.

На вопрос, хотят ли они победы Украины, кандидаты ответили по-разному: Харрис — утвердительно, использовав его как повод подчеркнуть все, что администрация Байдена уже сделала для Киева. Трамп же заявил, что его цель — остановить войну, и что он может сделать это очень быстро, поговорив отдельно с Зеленским и Путиным, и потом сведя их вместе. А если бы он оставался президентом, то вторжения бы не произошло, уверял Трамп в очередной раз.

Но у Харрис другая версия событий: «Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, приглядываясь к остальной Европе, начиная с Польши».

«Путин — диктатор, который съест вас на обед», — сказала она оппоненту.

И если в 2016 году демократы пытались найти российский след в штабе республиканцев, то этим вечером Трамп попытался разыграть эту карту. Он заявил, что Байден полностью коррумпирован, и как пример того привел 3,5 млн долларов, которые его сын Хантер якобы получил от Елены Батуриной, жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Речь идет о денежном переводе, который якобы в 2014 году поступил на счет инвесткомпании, связанной с ним.

Про отношения США с Китаем модераторы не спрашивали, и сами кандидаты не поднимали эту тему.

Фактчек с пристрастием

Со вступления Трампа в президентскую гонку в 2015 году журналисты ломают голову над тем, что с ним делать. Даже ветераны профессии, привыкшие к легкомысленному обращению политиков с фактами, оказались не готовы к кандидату в президенты и лидеру страны, который так часто выдает вымысел за факты.

Принимавший дебаты Байдена и Трампа в июне канал CNN заранее предупредил, что фактчека не будет. В случае с ABC был выбран другой подход, и ведущие перебивали Трампа, чтобы напомнить зрителям о фактах.

Дэвид Мьюир — один из самых известных и уважаемых американских тележурналистов, и он прежде не раз интервьюировал Трампа. В ответ на реплики республиканца он напоминал, что демократы не призывают убивать новорожденных. Он рассказал, что уточнил у мэра города Спрингфилда в штате Огайо, где якобы мигранты с Гаити похищают и едят домашних животных, и таких случаев не зафиксировано. (Слухи, видимо, связаны с тем, что мигранты охотились на диких гусей).

Но на этих дебатах не только Трамп делал ложные заявления. Утверждение Харрис о том, что Трамп якобы 60 раз пытался отменить введенные Обамой реформы здравоохранения, не соответствует действительности, показывает фактчек New York Times. Другой пример фейк ньюз от Харрис — ее слова о том, что при Трампе были самые высокие показатели безработицы со времен Великой депрессии, хотя на самом деле такие же цифры были в 2000-х, отмечает фактчекер CNN. В целом, Харрис обвиняла Трампа в экономических проблемах, которые были вызваны пандемией коронавируса.

Но ведущие не занимались фактчеком заявления Харрис, и это вызвало обвинения в предвзятом судействе. Ведущие просто набросились на Трампа, и в студии трое было против одного, посчитала журналистка Мегин Келли. Союзник Трампа сенатор Линдси Грэм заявил, что модераторы вели себя крайне предвзято, как будто они на зарплате у Демпартии.

Непредсказуемая гонка

Трамп в очередной раз заявил, что администрация Байдена — худшая в истории. Большинство американцев могут не соглашаться со столь строгой оценкой, но пока у демократов не поменялся кандидат, соцопросы предвещали победу Трампа в ноябре.

Но смена Байдена на Харрис создала проблемы для республиканцев. Теперь их задача — направить в сторону Харрис существующее недовольство текущим состоянием дел, особенно экономики. «Она и есть Байден», — заявил Трамп во время дебатов. На обещания Харрис улучшить жизнь среднего класса он отвечал: «Почему она еще этого не сделала?».

Однако 63% зрителей отдали победы на этих дебатах Харрис, как показывает экспресс-опрос, проведенный сразу по их следам.

Харрис победила на этих дебатах, пишет отдел мнений газеты Wall Street Journal, традиционно поддерживающий республиканцев. Но победила она не благодаря убедительному рассказу о своей программе, а умело расставив ловушки для Трампа, говорится в колонке.

Однако победа на дебатах не означает победы на выборах. В 2016 году Хиллари Клинтон также считалась победительницей дебатов.

Опубликованные на прошедших выходных результаты соцопроса New York Times и Sienna College показывают, что эйфория от смены Байдена на Харрис прошла, и Трамп вновь вышел вперед, но всего лишь на 1%.

Другие соцопросы по-прежнему отдают преимущество Харрис, но во всех них разрыв между кандидатами столь невелик, что исход предстоящих в ноябре выборов сейчас не может предсказать никто.

Однако, кроме удачного выступления на дебатах, сегодня Харрис сделала еще один важный шаг к потенциальной победе на выборах.

Она заручилась поддержкой Тэйлор Свифт, самой популярной поп-звезды в мире на сегодня.