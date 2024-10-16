Латыши, не поддавайтесь, рус… простите, мигранты идут! Анита Дауште об опасениях насчет «тёмных лиц»

«Вчера вечером я шла на хор, и на автобусной остановке на улице Меркеля мне стало очень страшно... вокруг оказались одни темнокожие лица и их языки. Поверните голову в любую сторону - они повсюду. Этот район выглядит как захваченный. Темнокожая девушка обратилась к такой же, похожей на нее, которая открыла окно и с улыбкой помахала рукой. У цирка толпа устраивала свои «дела». Одним словом, мне было очень не по себе...», - пишет знакомая в Whatsapp, когда мы обсуждаем операцию внутренних войск по задержанию 46 нелегальных мигрантов под Айзкраукле на прошлой неделе.

Действительно, любому рижанину, по крайней мере, тем, кто живет и работает в центре, приходилось задумываться о том, в каком городе мира он находится, ведь он видит вокруг себя лица неевропейского происхождения. Все иностранное вызывает неприязнь, даже страх, особенно если вы не рождены для жизни в мультикультурной среде и тем более – если вы никогда не хотели жить в ней.

Факты есть факты: по данным Департамента гражданства и миграции (PMLP), на 1 июля 2024 года в Латвии действовало 129 794 вида на жительство для иностранных граждан. За полтора года количество разрешений увеличилось на 54 %: на 1 января 2023 года действовало 89 520 видов на жительство. Находятся ли все эти люди с видом на жительство в Латвии на самом деле - это, конечно, вопрос, но даже если и нет: например, больше всего людей, проживающих в Риге, живут в Пурвциемсе - более 55 000 человек.

Итак, давайте посмотрим - если бы все получатели вида на жительство решили поселится концентрировано в каком-то районе Риги: было бы моей знакомой некомфортно вечером находиться только в районе улицы Меркеля?

Исследователь диаспор и миграционных процессов Латвийского университета, профессор Инта Миериня рассказала порталу lu.lv (7.06.2024), что негативное отношение к мигрантам определяется экономическими факторами, незнанием того, во сколько мигранты обойдутся социальному бюджету или отнимут ли они работу у местных жителей. Второй фактор - малый опыт общения с людьми другой культуры или расы, третий - недоверие к политическим институтам - смогут ли они управлять миграцией, и четвертый - люди смотрят новости по телевизору и читают негативную информацию о мигрантах.

Из всех этих факторов я хотела бы сосредоточиться на третьем: недоверие к политическим институтам - смогут ли они управлять миграцией. Это беспокойство очень обоснованно, и не только потому, что в Латвии очень низкий уровень доверия к политическим партиям, правительству и парламенту. В настоящее время так называемые «миграционные шлюзы» в Латвии по понятным причинам закрыты для людей из России, но достаточно ли они хороши, чтобы справиться с давлением азиатской, африканской и ближневосточной миграции? Не стоит забывать, что не только латвийские власти должны удерживать эти шлюзы - если мигрант получил вид на жительство в стране-члене Европейского союза, например в Польше, у него есть возможность остаться в Латвии.

Аргумент «что они здесь делают, мы же не богатая Германия», очевидно, больше не работает. Если предположить, что все темнокожие, которых мы видим на улицах Риги, находятся здесь на законных основаниях, то необходимо своевременно устанавливать контролируемые требования к условиям их проживания и работы. То есть должна быть создана система, предотвращающая образование неконтролируемых, сепарированных сообществ мигрантов.

Недавно Министерство земледелия, отреагировав на видео в социальных сетях, в котором темнокожие курьеры Bolt и Wolt, мягко говоря, не соблюдают гигиену при доставке еды, и выдвинуло благовидную идею: эти курьеры должны получить сертификат, проще говоря, сдать «санитарный минимум». На латышском языке. В своем посте на Facebook Гунтис Боярс, ведущий программы «Запрещенный приём» на LTV, заключает: «...такой план Министерства земледелия с тонко замаскированными признаками расизма заставляет меня задуматься, действительно ли мы такая маленькая нация, что должны бояться и унижать, простите, нескольких индусов!». Мой публичный ответ: нет, мы не должны унижать «нескольких индусов». Но абсолютно точно - нельзя предъявлять одни требования к трудоустройству для местных жителей и другие, смягченные, требования для мигрантов.

Есть исключения для украинских беженцев, но они четко сформулированы в законодательстве и там прописан срок изучения латышского языка. Страх быть обвиненным в «расизме» приведет лишь к тому, с чем сталкиваются другие европейские города - закрытым сообществам мигрантов, живущим по своим законам и обычаям. Для латышской нации конформизм и смирение с тем, что «несколько индусов» не обязаны знать ни слова по-латышски и могут жить и работать здесь в соответствии со своими представлениями и традициями, было бы огромной ошибкой. Создание закрытых мигрантских общин в Латвии в конечном итоге поставит под угрозу не только социальный и культурный комфорт нации, но и ее безопасность.

Не стоит забывать и о том, что в мае этого года были приняты правила Европейского союза, которые вступят в силу в 2026 году. Их цель - разделить ответственность за прием мигрантов между 27 странами блока и ускорить высылку тех, кого сочтут не имеющими права на убежище. До сих пор латвийские чиновники хранили странное молчание о том, чем обернется для нас это «разделение ответственности». Хорошо, если ничем и мы заполнили свои «мигрантские квоты» украинцами. Однако пока что тревожное ощущение на улицах центра Риги сохраняется. Вопросы о том, как его смягчить, будут возникать всё чаще и чаще.