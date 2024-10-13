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Латвия и Республика Сейшелы планируют подписать договоренность о воздушном сообщении; полетели?

© LETA 13 октября, 2024 16:03

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Правительство во вторник рассмотрит подготовленный Минсообщения законопроект, которым предусмотрено подписать договоренность о воздушном сообщении с Республикой Сейшелы, согласно информации на портале правовых актов.

Минсообщения поясняет, что заключение договоренности создаст правовую основу для регулярных воздушных перевозок между Латвией и Сейшельскими Островами.

Договоренность определит права авиакомпаний обеих стран, условия начала регулярных авиаперевозок и условия деятельности перевозчиков при совершении регулярных пассажирских и грузовых рейсов.

Документом будет предусмотрено также взимание налогов и пошлин, взаимное признание лицензий и сертификатов, решение споров и другие вопросы, связанные с регулярным воздушным сообщением.

Подписание документа запланировано на мероприятии ICAN2024, которое пройдет в Малайзии с 21 по 25 октября. Полномочия подписать договоренность должны быть возложены на заместителя госсекретаря Минсообщения Элину Шиминю-Неверовску.

На данный момент между обеими странами отсутствует двусторонняя договоренность о воздушном сообщении. Оно заключается, чтобы расширить сеть маршрутов регулярных рейсов.

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