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Латвийцы чаще других жителей Балтии отдыхают за границей: опрос

© LETA 18 октября, 2024 11:34

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Отдыхать за рубеж осенью отправятся 22 процентов жителей Эстонии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба If Insurance.

Из опроса выяснилось, что 22% жителей Эстонии будет отдыхать нынешней осенью за рубежом, и 7% во время отдыха совершат путешествие по Эстонии. Четверть респондентов еще не приняли решение, а половина людей вообще не собирается в отпуск этой осенью.

По словам  менеджера по продуктам страхования путешествий и несчастных случаев If Kindlustus Balti Кайрит Лухт, осенью в отпуск обычно отправляется меньше людей, чем летом.

«Для периода осенних отпусков характерен тот факт, что люди, как правило, путешествуют в очень узких временных рамках, вво время школьных каникул, в то время как летом этот период растягивается на три месяца. Обычно летом люди часто ездят в соседние страны, а осенью они предпочитают более теплые места», - пояснила Лухт.

По результатам опроса выяснилось, что при выборе поездки самым важным фактором является цена – ее считает самой важной 78% людей. Для половины респондентов важен уровень цен и безопасность в стране назначения. Путешественники готовы делать уступки в отношении графиков полетов, лишь для 28 процентов важна гибкость времени рейсов. Репутацию туристического бюро или авиакомпании, а также уровень медицинских услуг в стране назначения считают важными немногие.

«Заметно, что для молодых людей стоимость поездки, уровень цен в стране назначения и качество медицинских услуг имеют гораздо большее значение, чем для путешественников старшего возраста. Вероятно, это связано с тем, что молодые люди более склонны к самостоятельному передвижению по стране назначения, и поэтому безопасность для них важнее. Приятно отметить, что путешественники из Эстонии с каждым годом все чаще оформляют страхование поездки, потому что понимают его необходимость», - добавила Лухт.

В некоторой степени путешественникам помогает и Европейская карта медицинского страхования, но она не покрывает всех расходов в случае непредвиденной болезни или несчастного случая, таких как визиты к врачу, транспортные расходы на дорогу к врачу или обратно, услуги специалистов и т. д. Поэтому менеджер по продуктам и рекомендует пользоваться страхованием поездки даже при поездке только в соседние страны: «Например, если ущерб, связанный с повреждением багажа или путешествия, может измеряться сотнями или тысячами евро, то медицинские услуги иногда стоят десятки тысяч евро и более».

При сравнении с соседями по Балтии мы видим, что больше всего путешествуют латвийцы. В то же время, по сравнению с прошлым годом, интерес к путешествиям сократился как у латвийцев, так и у эстонцев. Если прошлой осенью на отдых за рубеж отправился каждый четвертый житель Эстонии, то в этом году это делает каждый пятый.

В прошлом году за рубежом отдыхал каждый третий латвиец, а в этом году – каждый четвертый. Среди жителей Литвы интерес к путешествиям остался на прежнем уровне, в этом году также за рубежом отдыхает каждый пятый.

В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, участвовало немногим более 1000 человек из каждой страны.

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