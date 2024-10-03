Латвийским телефонным компаниям предлагают объединиться против мошенников

Компания ссылается на данные Госполиции, согласно которым ежегодно у латвийцев выманивают миллионы евро, причем львиная доля мошеннической активности приходится на телефонные коммуникации.
Компания предлагает создать единую систему проверки номеров. Согласно идее, каждый входящий звонок из-за границы или из транзитной сети Латвии будет автоматически проверяться на предмет статуса использования. Если реальный номер не используется или он находится в Латвии, но звонок c этого номера все равно поступает из-за границы — он будет заблокирован.