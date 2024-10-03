Латвийским телефонным компаниям предлагают объединиться против мошенников

«Мне кажется, что минобороны и Национальные вооруженные силы берут на себя слишком большую вину за то, что пилотируемый из России дрон незаметно залетел в Латвию», - заявил в эфире TV24 первый министр обороны восстановленной Латвии Талавс Юндзис, отметив, что этот черт не так темен, как его малюют.