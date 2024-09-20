В рамках визита президента Латвии Эдгара Ринкевича и министра экономики Виктора Валайниса в США в четверг, 19 сентября, латвийская делегация посетила такие технологические компании, как "Meta", "Google" и "Groq".

На встрече с руководством упомянутых компаний министр экономики подчеркнул преимущества Латвии в сфере привлечения инвестиций и поддержку правительством развития проектов искусственного интеллекта, отметив, что Латвия может участвовать в проектах цифровой инфраструктуры, например, в создании центров данных и решений по соединению, для которых одним из предварительных условий станет доступность зеленой энергии.

Валайнис отметил, что в переговорах с крупными технологическими предприятиями чувствуется выраженный интерес к расширению сотрудничества с Латвией.

"Мы определили несколько вопросов, над решением которых надо работать на уровне формирования политики как государства, так и всего Европейского союза (ЕС), чтобы базирующиеся в США предприятия такого масштаба, как "Google" и "Meta", как можно скорее рассмотрели возможность сделать Латвию своим центром регионального развития", - подчеркнул Валайнис.

Представители руководства компаний американской технологической отрасли выделили проблемы в европейском регулировании, которые до сих пор тормозили их приход в Европу в более широком масштабе. В этом плане намерение Латвии по созданию центра искусственного интеллекта может послужить условием для привлечения международных партнеров. Целью этого центра станет содействие образованию молодых талантов и развитие на локальном уровне решений искусственного интеллекта, которые бы подняли международную конкурентоспособность предприятий, а также создание международных сетей сотрудничества с мировыми лидерами.

Уже сейчас в сотрудничестве с Министерством экономики и ЛАИР "Google" реализует программу поддержки малых и средних предприятий "Рост с Google", а также поддерживает инициативу "Riga Tech Girls".

ЛАИР отмечает, что с руководством "Google" также обсуждалась возможность создания европейской базы для тестирования беспилотных автомобилей "Waymo" в Латвии, где есть возможность предложить хорошую инфраструктуру для развития этого проекта.

Расширение сотрудничества было обозначено и в сфере искусственного интеллекта, чтобы интегрировать новейшие технологии в жизнь и экономику общества, так как в Латвии сейчас решения искусственного интеллекта используют только 4,5% предприятий.

Торговая миссия, организованная Министерством экономики и ЛАИР, проходит в США с 16 по 24 сентября в Хьюстоне, Сан-Франциско и Денвере.