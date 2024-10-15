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Крупный улов на таможне: контрабандный груз гашиша исчисляется сотнями килограммов

© LETA 15 октября, 2024 15:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), досматривая транспортные средства на таможенных пунктах в Терехово и Гребнево, обнаружили в двух грузовиках тайники, в которых находилось 406 килограммов гашиша, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

В октябре 2024 года управление налогово-таможенной полиции СГД возбудило уголовные процессы по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере.

В октябре этого года грузовик с полуприцепом прибыл на таможенный пункт Терехово, чтобы выехать в Россию. Автомобилем управлял гражданин одной из среднеазиатских стран.

Автомобиль был направлен для досмотра на рентгеновском оборудовании. Проанализировав полученные изображения, таможенники заподозрили, что в полуприцепе есть тайник. В ходе дальнейшего физического таможенного контроля были обнаружены 74 упаковки общим весом 185 килограммов. Изъятое вещество направлено на химический анализ. Согласно заключению эксперта, это был гашиш.

Несколько дней спустя аналогичное преступление было выявлено сотрудниками таможенного управления СГД на таможенном пункте в Гребнево при контроле грузового автомобиля, следовавшего из Латвии в Россию.

В нем также был обнаружен тайник, в котором находилось 29 упаковок гашиша общим весом 221 килограмм.

По одному из уголовных процессов один человек признан подозреваемым и заключен под стражу. По другому уголовному процессу также проходит один подозреваемый. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

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