Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula

Коалиция не исключает: поддержку в бюджете могут получить и предложения оппозиции

Редакция PRESS 21 октября, 2024 18:50

Новости Латвии 0 комментариев

Партии правительственной коалиции не исключают, что во время рассмотрения бюджета в парламенте будут поддержаны и отдельные предложения оппозиции. Самые обширные дискуссии политики ожидают по изменению налогов на рабочую силу.

Закон предусматривает, что депутаты могут внести предложения в законопроект о бюджете, если укажут источник финансирования. После совещания по сотрудничеству коалиционных партий министр финансов Арвил Ашераденс сказал журналистам, что в Конституции предусмотрена весьма широкая свобода действий, но обычно поддержка различных инициатив ограничивается, чтобы сохранить сбалансированный бюджет. Министр отметил, что были случаи, когда предложения оппозиции поддерживались.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что трудно вспомнить какой-либо бюджет, когда не было хотя бы частично поддержано ни одно предложение оппозиции. В парламентской демократии именно депутаты определяют, будет ли утвержден бюджет, подчеркнул политик.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев ожидает, что самые обширные дискуссии в парламенте коснутся изменений налогов на рабочую силу, так как налоговых изменений не было уже давно. Политик уверен, что и коалиционные, и оппозиционные депутаты захотят высказаться по поводу грядущих изменений.

Правительство должно было принять сложные решения, чтобы соблюсти приоритеты безопасности, поэтому у оппозиции будет возможность обсудить все другие сферы, которые дополнительного финансирования не получают, сказал Шуваев.

Валайнис предположил, что оппозиция может захотеть широко обсудить и перенос части пенсий второго уровня на первый уровень.

"Думаю, бюджет подготовлен достаточно сбалансированный", - считает политик и подчеркивает, что на этот раз оппозиции будет сложно выступать с критикой.

Традиционно в бюджетных дебатах громко звучат социальные вопросы, добавил Ашераденс. По мнению министра финансов, одним из главных вопросов, выдвинутых оппозицией, может стать обеспечение финансирования трассы "Rail Baltica" на следующий период. В бюджете предусмотрено софинансирование в размере 15%, а другое финансирование не планируется.

На этой неделе на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма начнется рассмотрение госбюджета на 2025 год и бюджетные рамки на 2025, 2026 и 2027 годы. В заседании примут участие премьер-министр Эвика Силиня и министр финансов Ашераденс.

На прошлой неделе Сейм передал проект бюджета на следующий год на рассмотрение комиссий.

Доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро, предусматривает поддержанный правительством закон о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро (2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП)).

В бюджете планируется установить максимальный потолок госдолга на конец 2025 года в размере 21 млрд евро, или 47,3% ВВП. А ВВП в следующем году запланирован в размере 44,379 млрд евро.

Предложение об изменении налогов на рабочую силу предусматривает увеличение нетто-доходов примерно 95% работающих, то есть всех, чья брутто-зарплата не превышает 4000 евро в месяц. Наибольший прирост предусмотрен именно для наемных работников с зарплатой до 2500 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Моббинг, боссинг, прессинг — разве что не бьют уже: молодые врачи жалуются на русских пациентов и коллег

Важно 21:08

Важно 0 комментариев

При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

При поступлении в ординатуру молодые врачи часто сталкиваются с психоэмоциональным насилием и принуждением использовать русский язык в общении, рассказал в понедельник в программе «Крустпунктс» Латвийского радио руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра, сообщает LETA.

Читать
Загрузка

Более тысячи водителей потеряли доступ к Bolt Drive из-за вредных автопривычек

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

Угроза общественной безопасности является главной причиной, по которой уже более тысячи водителей потеряли доступ к каршеринговой платформе Bolt Drive, сообщает RusLsm.lv.

Читать

Врачи: мы заслуживаем знать решение по делу педиатра Медниса. Где граница дозволенного?

Новости Латвии 20:20

Новости Латвии 0 комментариев

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

И сами врачи, и общественность заслуживают узнать, какое решение приняла Латвийская ассоциация врачей по делу врача Эдгара Медниса, заявил в программе Латвийского радио глава Ассоциации молодых врачей Янис Ветра. По его мнению, эта ситуация послужит сигналом медикам о том, что они могут себе позволить, а что — нет.

Читать

На морском дне возле Вентспилса обнаружен «подводный город»: Видео

Важно 19:46

Важно 0 комментариев

Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

Подводные исследования выявили нехарактерную для Балтийского моря структуру недр, сообщила координатор проекта «Исследование морских охраняемых местообитаний и определение необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF) Гунта Габране.

Читать

Портал Latvija.lv не будет доступен через интернет-банки. Какого…?

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

С 1 января следующего года на портал государственных услуг «Latvija.lv» больше нельзя будет зайти с помощью средств аутентификации, выдаваемых банками, сообщил агентству LETA представитель Агентства государственного цифрового развития Кристапс Пределис.

Читать

«Латыш, который не верит в страну — плохо воспитанный латыш»: Профессор ЛУ о выживании нации

Латышские СМИ 18:38

Латышские СМИ 0 комментариев

Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение: «Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш!». Он задается вопросом: если ты не веришь в страну, то кто ты?

Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение: «Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш!». Он задается вопросом: если ты не веришь в страну, то кто ты?

Читать