Коалиция не исключает: поддержку в бюджете могут получить и предложения оппозиции

Закон предусматривает, что депутаты могут внести предложения в законопроект о бюджете, если укажут источник финансирования. После совещания по сотрудничеству коалиционных партий министр финансов Арвил Ашераденс сказал журналистам, что в Конституции предусмотрена весьма широкая свобода действий, но обычно поддержка различных инициатив ограничивается, чтобы сохранить сбалансированный бюджет. Министр отметил, что были случаи, когда предложения оппозиции поддерживались.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что трудно вспомнить какой-либо бюджет, когда не было хотя бы частично поддержано ни одно предложение оппозиции. В парламентской демократии именно депутаты определяют, будет ли утвержден бюджет, подчеркнул политик.

Председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев ожидает, что самые обширные дискуссии в парламенте коснутся изменений налогов на рабочую силу, так как налоговых изменений не было уже давно. Политик уверен, что и коалиционные, и оппозиционные депутаты захотят высказаться по поводу грядущих изменений.

Правительство должно было принять сложные решения, чтобы соблюсти приоритеты безопасности, поэтому у оппозиции будет возможность обсудить все другие сферы, которые дополнительного финансирования не получают, сказал Шуваев.

Валайнис предположил, что оппозиция может захотеть широко обсудить и перенос части пенсий второго уровня на первый уровень.

"Думаю, бюджет подготовлен достаточно сбалансированный", - считает политик и подчеркивает, что на этот раз оппозиции будет сложно выступать с критикой.

Традиционно в бюджетных дебатах громко звучат социальные вопросы, добавил Ашераденс. По мнению министра финансов, одним из главных вопросов, выдвинутых оппозицией, может стать обеспечение финансирования трассы "Rail Baltica" на следующий период. В бюджете предусмотрено софинансирование в размере 15%, а другое финансирование не планируется.

На этой неделе на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма начнется рассмотрение госбюджета на 2025 год и бюджетные рамки на 2025, 2026 и 2027 годы. В заседании примут участие премьер-министр Эвика Силиня и министр финансов Ашераденс.

На прошлой неделе Сейм передал проект бюджета на следующий год на рассмотрение комиссий.

Доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро, предусматривает поддержанный правительством закон о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро (2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП)).

В бюджете планируется установить максимальный потолок госдолга на конец 2025 года в размере 21 млрд евро, или 47,3% ВВП. А ВВП в следующем году запланирован в размере 44,379 млрд евро.

Предложение об изменении налогов на рабочую силу предусматривает увеличение нетто-доходов примерно 95% работающих, то есть всех, чья брутто-зарплата не превышает 4000 евро в месяц. Наибольший прирост предусмотрен именно для наемных работников с зарплатой до 2500 евро.