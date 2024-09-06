Уже сообщалось, что KNAB начал свое расследование осенью 2022 года. Осенью 2022 года директор Бюро по защите конституции (SAB) Эгилс Звиедрис в эфире программы Латвийского радио «Крустпунктc» заявил, что Шлесерс после ухода из политики создал совместно с «Российскими железными дорогами» компанию, которая занималась логистикой и транспортными услугами. Получал ли Шлесерс финансирование, работая в этой компании в качестве чиновника, - другой вопрос, но у SAB не было информации, о которой говорил журналист Дмитрий Муратов, добавил Зведрис.

Путин якобы платил нескольким западным политикам, в том числе кандидату в депутаты Шлесеру, от 1,5 до 2 миллионов евро в год, утверждал редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в интервью, опубликованном в 2022 году на YouTube-канале «Солодников».

"Когда президент России Владмир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этим ценностям. На него работают многие западные политики», - сказал Муратов, добавив, что каждый день войны в Украине обходится России в 500 миллионов евро, а Европа платит столько же за энергоресурсы.

По словам Муратова, влиятельные политики из западного мира были завербованы российской государственной компанией «Роснефть» по наводке Путина. Среди таких политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнассель, которую Путин даже посетил на ее свадьбе, бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя и бывшего министра сообщения Латвии Шлессера. В настоящее время Шлесерс является депутатом 14-го Сейма.