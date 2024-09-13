Кинофестиваль в Торонто не покажет фильм «Русские на войне»

Руководство Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF) отменило показы вызвавшего ожесточенные споры документального фильма Анастасии Трофимовой "Русские на войне" (Russians at War). Заявление об этом было опубликовано на сайте фестиваля в четверг, 12 сентября.

В заявлении говорится, что стало известно "о существенных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности", которые не позволяют руководству TIFF "действовать так, как планировалось". При этом организаторы фестиваля подчеркнули, что остаются привержены выражению различных мнений мирным путем. "Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля, и мы обязуемся показать его, когда это будет безопасно", - указала администрация.

За день до этого, 11 сентября, руководство TIFF заявило, что, "признавая и уважая обеспокоенность и дискуссии" вокруг спорного фильма, оно, тем не менее, полно решимости показать "Русских на войне" в конце недели. При этом организаторы фестиваля подчеркнули, что, по их данным, фильм был снят "без ведома или участия каких-либо российских правительственных агентств", и выразили мнение, что его "никоим образом не следует считать российской пропагандой".

10 сентября стало известно, что канадский телеканал TVO решил не показывать ленту Трофимовой. "Мы прислушались к мнению украинско-канадской общины и ее вдумчивому и сердечному подходу", - пояснил председатель совета директоров TVO Крис Дэй, пояснив, что канал изучил направленные ему отзывы.

Трофимову обвиняют в симпатии к военным РФ

Анастасия Трофимова называет себя российско-канадским режиссером. Несколько ее фильмов ранее спродюсировал российский пропагандистский канал Russia Today (RT). Ленту "Русские на войне" впервые показали во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля 7 сентября. Накануне Госагентство по вопросам кино Украины призвало организаторов исключить этот фильм из программы, назвав его "опасным инструментом манипуляции общественным мнением" и попыткой "изобразить агрессоров как жертв".

Анастасия Трофимова утверждает, что семь месяцев снимала российских военнослужащих в Украине, не получив на это разрешения от Минобороны РФ. По словам режиссера, она стремилась показать, что российские солдаты - тоже люди, причем часто сомневающиеся в необходимости войны против Украины. В интервью независимому изданию "Люди Байкала" она назвала "попыткой наладить диалог между Россией и Украиной".

Создатели фильма называют его антивоенным высказыванием. Критики считают, что это - попытка "очеловечить" российских солдат и выразить им симпатию. Оппоненты указывают на то, что фильм не показывает массовых разрушений в Украине и военных преступлений российской армии. Кроме того, в кадре военнослужащие РФ повторяют нарративы российской пропаганды.

Редкое документальное видеосвидетельство?

В то же время ленту Трофимовой также называют одним из немногих документальных видеосвидетельств с российской стороны фронта. В ней солдаты ВС РФ пытаются ответить на вопрос, зачем они воюют. Российский кинорежиссер Виталий Манский в интервью телеканалу "Дождь" высказал мнение, что фильм "Русские на войне", "возможно, нужно показывать в университетах для изучения, в военных академиях", но "просто юридически, наверное, не вполне законно показывать без каких-либо специальных оговорок и форматов его показа".

Конгресс украинцев Канады - крупнейшая организация, представляющая украинскую диаспору в этой стране, - является одним из самых ярых критиков фильма. Он поднял вопрос о сумме государственного и частного канадского финансирования, полученного создателями (340 тыс. канадских долларов, или около 227 тыс. евро).

30 июня, украинский режиссер Олег Сенцов представил в Карловых Варах картину "Реал", снятую в украинских окопах.