Карать. Карать! Карать!!! «Неаткарига» размышляет о «стратегии интеграции» мигрантов

Ситуация обостряется тем, что, как он пишет, «за последние несколько лет меня как минимум дважды встречал приезжий с юга: «Privet!». Не “sveiki”, не “labdien” и даже не «g'morning», а именно «privet». Видимо, этот новоприбывший считает, что, приветствуя меня таким образом, он проявляет уважение к местной культуре. Ну, той, в которой «privet» означает «приветствие».

«Честно говоря, я не верю, что Латвии удастся полностью остановить волну миграции, захлестнувшую Европу. По той простой причине, что есть ряд работ, которые местные жители не захотят выполнять ни при каких обстоятельствах. Даже для того, чтобы развозить еду. Вряд ли латвийские студенты захотят массово работать в этом секторе. Аналогичной работы много, и, как показывает опыт других развитых стран, спрос на приезжих на рынке труда будет только расти, - продолжает он.

Конечно, можно максимально ограничить и замедлить этот приток мигрантов, но делать на этом акцент, на мой взгляд, неправильно. Гораздо важнее было бы направить все усилия на интеграцию».

Как же достичь максимального результата? «А его можно получить, только максимально ограничив возможность этих людей жить так, как они привыкли у себя дома».

«Мне кажется, у нас есть один весомый аргумент, который, если его строго придерживаться, уменьшит желание мигрантов «воспользоваться благосклонностью Латвии к другим». Это строгое требование всегда и везде соблюдать закон о государственном языке. Если вы хотите развозить пиццу, то учитесь говорить по-латышски, по крайней мере на языке, связанном с этой услугой. Если вы хотите работать таксистом, сдайте экзамен по латышскому языку хотя бы на уровне B2. И не формально, для галочки, а по-настоящему.

...Это тот случай, когда мы можем опираться на собственный опыт. Плохие результаты интеграции в период оккупации - это как раз следствие того, что мигранты в то время чувствовали себя в Латвии как дома. У них были (и есть) все возможности учиться в родных школах, создавать свои культурные островки, широко использовать родной язык в повседневной жизни и даже в государственных учреждениях. Именно крайне жесткое, порой даже преувеличенное ограничение использования иностранных языков является единственным способом достичь желаемого уровня интеграции мигрантов.

К сожалению, у моего предложения есть и один огромный недостаток. Это катастрофически низкое национальное самосознание латышей. Вот цитата из номера латышской литературной газеты «Balss» от 12 марта 1886 года: «Латыши слишком добры, покорны и вежливы. Стоит одному немцу зайти в латышское собрание, и все латыши начнут говорить по-немецки. С другой стороны, очень редко бывает, чтобы немец, придя на латышское собрание, был настолько любезен, что заговорил бы по-латышски».

Как видно, за сто с лишним лет мало что изменилось... Рано или поздно любой приезжий замечает этот недостаток национального самосознания. Сколько людей приехало в Латвию с твердым намерением выучить латышский язык, но эта решимость быстро исчезает, когда они обнаруживают, что не только легко обходятся без него, но и сами латыши при первой возможности готовы перейти на русский, английский или любой другой язык, услышав, что человек плохо говорит по-латышски.

Что же делать? Если сами латыши не могут по собственному разумению помешать приезжим чувствовать себя здесь как дома, то это нужно делать на законодательном уровне. Нужно добиться ситуации, когда житель Латвии без знания латышского языка может временно работать только в отраслях, не связанных с обслуживанием, - в промышленном производстве и строительстве.

Там, где есть контакт с клиентами, предъявляются строгие требования к наличию языкового сертификата. Возможно, это не решит проблему миграции полностью, но, по крайней мере, несколько замедлит ее разрастание. Игнорирование проблемы с помощью криков: «Нет иммигрантам» в условиях свободного перемещения рабочей силы внутри ЕС ни на йоту не улучшает ситуацию.

Необходимы конкретные действия по фиксации нарушений мигрантами закона с последующим строгим наказанием для них и их работодателей. Небрежное отношение к законам, которые мы сами приняли, в том числе к закону о языке, - это путь к подрыву основ государства, к стабильности и безопасности Латвии».