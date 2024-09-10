Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Канцлер Германии озвучил свои условия участия России в конференции по Украине

© Deutsche Welle 10 сентября, 2024 13:51

Мир 0 комментариев

Канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул условия участия России в возможной мирной конференции по Украине. На мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вечером в понедельник, 9 сентября, он подчеркнул, что помимо необходимой военной поддержки Украины для ее оборонительных действий против страны-агрессора России следует также "изучить вопрос нахождения выхода из сложившейся военной ситуации", передает агентство Reuters.

Шольц заявил вновь, что, как и украинское руководство, он хотел бы провести еще одну мирную конференцию, в которой должна принять участие и Россия. При этом он отметил, что "это не сработает" в случае, если президент РФ Владимир Путин решит "продолжать нападать". "Я думаю, что в этой ситуации нам нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер. Именно это необходимо, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", - резюмировал канцлер в своем выступлении на мероприятии.

Оппозиция призвала Шольца не толкать Киев к "ложному миру"

В немецкой оппозиции восприняли как опасное изменение курса СДПГ, входящей в правящую в стране коалицию, заявление Олафа Шольца о необходимости ускорить начало дипломатического урегулирования в Украине. Инициатива Шольца "была предсказуемой", заявил в опубликованном 9 сентября интервью газете Bild эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, в прошлом - офицер бундесвера.

По его словам, эти усилия вписываются в стратегию части социал-демократов, направленную на то, чтобы "незаметно подтолкнуть Украину к диктуемому Россией ложному миру". Одной из составных этого процесса является постепенное сокращение поддержки Украины и требования начать мирные переговоры с Россией, добавил христианский демократ.

Стремление канцлера ФРГ пригласить РФ на следующий мирный саммит по Украине является неправильным, уверен Кизеветтер, По его мнению, тем самым Шольц хотел бы записать в свои заслуги достижения в мирном урегулировании, но это "ухудшает ситуацию для Украины и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии". Кизеветтер считает, что канцлер поддался российской дезинформации и пропаганде, а потому провозглашенный им "поворотный момент" в политике безопасности "является фарсом и ушел в историю".

 В Кремле сдержанно отреагировали на заявление Шольца

Ранее Шольц также высказывался в поддержку участия РФ во втором "саммите мира". Между тем в Кремле сдержанно отреагировали на его призывы Шольца ускорить мирный процесс по Украине. На данный момент нет предпосылок для начала мирного процесса между Россией и Украиной, "пока какие-то очертания фактически не прослеживаются", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - добавил Песков. В тот же день официальный представитель правительства ФРГ, комментируя заявление Шольца, выразил сомнение в готовности России к мирным переговорам по Украине.

В первом саммите по поиску путей мирного завершения войны в Украине, который прошел на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна в июне, участвовали представители более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, так как некоторые отказались подписывать итоговое заявление, отмечало агентство Bloomberg.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать