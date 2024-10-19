Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 19. Октября Завтра: Drosma, Drosmis, Elina

«Как подросток, которому надо подчеркнуть, что знает английский» — главу МВД критикуют за его лексикон

la.lv 19 октября, 2024 10:57

Важно 0 комментариев

16 октября на ЛТВ в программе Kas notiek Latvijā министр внутренних дел Рихард Козловскис в ходе дискуссии о нелегальной миграции, охране границ, гибридной войне и помощи беженцам прибег к англицизму. По этому поводу выразил свое недоумение в соцсети "Х" журналист Фредерик Озолс, сообщает la.lv.

В своем посте Озолс пишет: "Я не считаю, что это очень "изи", говорит министр внутренних дел Р. Козловскис (ЛТВ, Kas notiek Latvijā). Может быть, это даже стильно, когда люди, формирующие серьезный образ, говорят, как подростки, которым надо подчеркнуть, что они знают английский, но уже забывают латышский язык. С другой стороны, язык - это мышление".

Как можно услышать в записи программы, министр использовал англицизм в момент, когда говорил о безопасности страны, точнее, об инфраструктуре на восточной границе. Глава МВД хотел подчеркнуть, что обеспечить всю инфраструктуру к 2026 году на востоке в рамках проекта не "изи" - совсем нелегко и непросто.

Это был ответ на иронию ведущего Яниса Домбурса, будто мы радуемся, что камеры на границе устанавливают четыре года. "Все камеры давно должны были работать".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 30 реакций
Комментарии (0) 30 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В ночь на воскресенье осадков не ожидается, кое-где образуется туман

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Синоптики прогнозируют в ночь на воскресенье переменную облачность без осадков.

Синоптики прогнозируют в ночь на воскресенье переменную облачность без осадков.

Читать
Загрузка

Опрос: жители стран Балтии хотят видеть в кресле президента США Камалу Харрис

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Kantar в Латвии, Литве и Эстонии.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Kantar в Латвии, Литве и Эстонии.

Читать

«У нас впереди как минимум два-три тяжелых года» — Ашераденс дал мрачный прогноз будущего

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

"На данный момент ситуация с налоговыми поступлениями и ростом экономики показывает, что впереди у нас еще как минимум два-три тяжелых года. Ясно, что в публичном секторе расходы придется сокращать, это неизбежно, правительство уже два года это делает. Мы, создав новую программу в здравоохранении, в прошлом году сократили расходы всех министерств почти на 136 миллиона евро. В этом году дополнительно - еще 50 миллионов, это такое сокращение резервов", - заявил на TV24 в программе Kārtības rullis министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое единство").

"На данный момент ситуация с налоговыми поступлениями и ростом экономики показывает, что впереди у нас еще как минимум два-три тяжелых года. Ясно, что в публичном секторе расходы придется сокращать, это неизбежно, правительство уже два года это делает. Мы, создав новую программу в здравоохранении, в прошлом году сократили расходы всех министерств почти на 136 миллиона евро. В этом году дополнительно - еще 50 миллионов, это такое сокращение резервов", - заявил на TV24 в программе Kārtības rullis министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое единство").

Читать

На 20 автобусных маршрутах Риги появились остановки по требованию; где именно и сколько?

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

С 19 октября на 20 автобусных маршрутах за пределами центра Риги появились остановки по требованию, о чем информирует предприятие Rīgas satiksme. 

С 19 октября на 20 автобусных маршрутах за пределами центра Риги появились остановки по требованию, о чем информирует предприятие Rīgas satiksme. 

Читать

Адвокат назвал причину, почему в Латвии бедным трудно пробиться и выйти в люди

Важно 12:44

Важно 0 комментариев

В эфире TV24 в программе Preses klubs присяжный адвокат Андрис Тауриньш выразил тревогу по поводу роста бедности в Латвии: "Ненормально, что так много людей считают себя оказавшимися на пороге бедности", пишет Jauns.lv.

В эфире TV24 в программе Preses klubs присяжный адвокат Андрис Тауриньш выразил тревогу по поводу роста бедности в Латвии: "Ненормально, что так много людей считают себя оказавшимися на пороге бедности", пишет Jauns.lv.

Читать

Скачок в потерях России: что известно о погибших в Украине российских военных к середине октября

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 74 014 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 74 014 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Читать

Пхеньян пригрозил Сеулу войной после обнаружения дрона

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Северная Корея заявила о нарушении границы беспилотниками из Южной Кореи. Власти Северной Кореи пригрозили, что в случая повторения инцидента будут рассматривать его как объявление войны.

Северная Корея заявила о нарушении границы беспилотниками из Южной Кореи. Власти Северной Кореи пригрозили, что в случая повторения инцидента будут рассматривать его как объявление войны.

Читать