«Как подросток, которому надо подчеркнуть, что знает английский» — главу МВД критикуют за его лексикон

В своем посте Озолс пишет: "Я не считаю, что это очень "изи", говорит министр внутренних дел Р. Козловскис (ЛТВ, Kas notiek Latvijā). Может быть, это даже стильно, когда люди, формирующие серьезный образ, говорят, как подростки, которым надо подчеркнуть, что они знают английский, но уже забывают латышский язык. С другой стороны, язык - это мышление".

Как можно услышать в записи программы, министр использовал англицизм в момент, когда говорил о безопасности страны, точнее, об инфраструктуре на восточной границе. Глава МВД хотел подчеркнуть, что обеспечить всю инфраструктуру к 2026 году на востоке в рамках проекта не "изи" - совсем нелегко и непросто.

Это был ответ на иронию ведущего Яниса Домбурса, будто мы радуемся, что камеры на границе устанавливают четыре года. "Все камеры давно должны были работать".