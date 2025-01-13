Из-за забастовки отменены три рейса в Бельгию из Рижского аэропорта

По информации, предоставленной аэропорту «Рига» авиакомпаниями, из-за бельгийской забастовки в понедельник отменены рейсы авиакомпании «airBaltic» Рига-Брюссель с запланированным временем вылета из Риги в 17.17, рейс авиакомпании «Ryanair» Брюссель-Рига с запланированным временем прибытия в Ригу в 17.05, а также рейс авиакомпании «airBaltic» Брюссель-Рига с запланированным временем прибытия в Ригу в 22.45.

Аэропорт «Рига» предлагает пассажирам данных рейсов связаться со своими авиакомпаниями.

Как уже сообщалось, общенациональная забастовка в Бельгии нарушила в понедельник воздушное и железнодорожное сообщение.

Общенациональная забастовка была объявлена тремя крупнейшими профсоюзами Бельгии в знак протеста против предложенной пенсионной реформы. Демонстрация ожидается и в столице страны Брюсселе.

В аэропорту Брюсселя, крупнейшем в Бельгии, было отменено около 40 % прибытий и вылетов. Бастуют сотрудники службы безопасности, багажа и другие работники.