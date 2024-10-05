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Из Даугавпилса в Ригу на поезде с пересадкой в Айзкраукле: новая идея Бришкенса? (1)

© Lsm.lv 5 октября, 2024 14:10

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На поезде из Риги в Даугавпилс и обратно вскоре – с пересадкой. Она будет в Айзкраукле — запись с такой новостью появилась недавно в местной группе Даугавпилса в Facebook. LSM+ проверил информацию и оказалось, что планы организовать сообщение между двумя крупнейшими городами страны действительно есть, а в будущем такие рейсы с пересадкой могут появиться и на других направлениях. И это скорее хорошая новость, рассказывает передача «Сегодня вечером».

«На днях услышал интересную новость о планах железной дороги. В скором времени для пассажиров может появиться «неудобство» для тех, кто добирается в Ригу. В планах есть, что дизель-поезд из Даугавпилса доезжает до Айзкраукле, там пассажиры пересаживаются в электропоезд, который их везёт в Ригу. А дизель едет назад в Даугавпилс. […] Только Vivi про это пока молчит. Не понятно, когда это планируется реализовать», — такой пост от анонимного автора недавно появился в посвященной Даугавпилсу группе в социальной сети Facebook.

Жители Даугавпилса такой новостью были недовольны.

Вот несколько комментариев. «Какая хрень! Люди могут спать в дороге, и просто садишься и уже в мыслях ехать до конца. Народу нескучно, залезай, вылезай, ноги до головы поднимай. Теперь предпочтем автобусы Даутранс»,— пишет пользователь. «Все для удобства жителей», — иронизирует другой. «Люди едут С ТЯЖЕЛЫМИ СУМКАМИ, не всегда они здоровые атлеты, чтобы подниматься в поезд лишний раз с багажом. Обычно у них есть провожающие и встречающие. Но ИХ НЕ БУДЕТ В АЙЗКРАУКЛЕ!!!» — возмущается третий.

Так ли это? LSM+ спросил у министра сообщения Каспара Бришкенса. И вот что он ответил: оказывается, такие планы действительно есть. Но даугавпилчане скорее приобретут, чем потеряют.

«Все прямые маршруты тоже останутся. Но есть возможность увеличить частоту рейсов, организовав маршрут с одной пересадкой. Мы знаем, что во многих местах в Европе — в том числе в Северной Европе, в Швеции — очень много таких вариантов, что есть прямые маршруты, а есть варианты, где транспорт курсирует чаще — где можно ехать с одной пересадкой почти каждый час. Например, между Даугавпилсом и Ригой», — заявил Каспар Бришкенс.

Это значит, что все старые рейсы останутся, но появятся новые. Сейчас между Даугавпилсом и Ригой — пять поездов в день, а будет семь. То есть появится два дополнительных рейса с пересадкой в Айзкраукле. Ждать долго не придётся — 10 или 15 минут. Остальные пять рейсов останутся прямыми, но время могут поменять. Перемены наступят уже 15 декабря. И, похоже, что перемены эти – долгожданные.

«До Айзкраукле логистика нормальная, там уже дальше надо смотреть. Но с Даугавпилсом надо считаться. Всё-таки Даугавпилс – второй город после Риги, народу много. Я думаю, что надо [пускать рейсы] чаще! Чтобы Латгалия тоже была частью Латвии. А то извините, мы из Чангладэша: вроде бы свои, а вроде бы и чужие. Надо, чтобы чаще катались», — считает встреченная на вокзале Велта.

Но, возможно, на этом всё не закончится. Даугавпилс — это пилотный проект.

«Главный приоритет — найти способ, как мы можем «перенести» людей с автомобильного транспорта, в том числе с автобуса, на железную дорогу. Потому что железная дорога – это основной костяк [транспортной системы]. Все эти дублирующие маршруты государство дотирует — и железную дорогу, и автобусные перевозки. Я считаю, что там огромный потенциал для оптимизации. Но в любом случае самым приоритетным остается клиент, пассажир», — сказал министр сообщения К. Бришкенс.

В будущем такие рейсы могут появиться и в другие города Латгалии, и не только. Например, в Лиепаю, Цесис, Вентспилс, Валмиеру, Гулбене и так далее.

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Комментарии (1) 41 реакций
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