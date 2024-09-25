Ищите женщину? Люди гадают, что же произошло в жизни водителя автомобиля

Появившиеся в соцсетях фотографии машины в одном из рижских дворов вызвали у людей серьезное любопытство. На одном из боков краской большими буквами написано слово "Игнорщик". После последней буквы нарисовано сердечко и смайлик. Отмечается, что в таком виде машина стоит уже полтора месяца.

Люди в комментариях гадают, что же произошло в жизни водителя автомобиля? И многие сходятся во мнении, что без обиженной женщины тут явно не обошлось:

- Вот так вот, нельзя девушек игнорить

- Когда через 2 минуты все еще не ответил на сообщение...

- Лайк не поставил?

- Игнор окончен... Теперь внимания будет, хоть беги и прячься