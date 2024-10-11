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Ищите на штрафстоянке! Электросамокаты больше не будут валяться под ногами пешеходов?

Редакция PRESS 11 октября, 2024 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

Минсообщения инициировало изменения в правилах Кабинета министров «О принудительном перемещении транспортного средства и признании транспортного средства оставленным на дороге на длительный срок». Что это означает?
Новые правила для велосипедов, которые в ближайшем будущем планируется распространить также на владельцев электросамокатов, предполагают возможность эвакуации полицией транспортного средства и помещения его на штрафстоянку, если оно оставлено на дороге на длительное время и мешает движению.

Само время будет определяться так. Как только к транспортному средству, мешающему движению, будет прикреплена предупреждающая наклейка, у велосипедистов будет всего 8 часов, чтобы убрать его в другое место. Не успел – ищи свой велосипед на штрафстоянке, со всеми отсюда вытекающими.

Не обойдут вниманием и те велосипеды, которые не препятствует дорожному движению, но будут признаны оставленными на дороге на длительное время. После прикрепления предупреждающего ярлыка у их владельцев будет 45 дней, чтобы убрать свое средство передвижения. Если они этой возможностью не воспользуются, велосипед также эвакуируют на спецпарковку.

По замыслу министерства, такие меры помогут искоренить жалобы на сотни бесхозных велосипедов, которые годами гниют и ржавеют на городских улицах, будучи зачастую пристегнутыми к штативам. А такие жалобы поступают в муниципалитеты по всей стране с завидной регулярностью.

Минсообщения предупреждает – поскольку зачастую владельца оставленного велосипеда невозможно идентифицировать (ведь номеров у большинства из них нет), им следует свои транспортные средства зарегистрировать. Это даст гарантию, что они быстро получат свой велосипед обратно. Если же они того не сделают (имеют право — для велосипедов регистрация не обязательна, в отличие от электроскутеров и велорикш), то при попытке вернуть свой транспорт со спецпарковки им придется сначала доказать свои права на собственность.

Всю необходимую информацию о регистрации можно найти на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

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