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Иначе автобус пройдёт мимо: новые правила на 20 маршрутах Риги

© TVnet 18 октября, 2024 10:28

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С 19 октября этого года на 20 автобусных маршрутах за пределами центральной части Риги будет введена "остановка по требованию". Это означает, что водитель автобуса может останавливаться на этой остановке только в случае, если пассажир выразит желание выйти, нажав кнопку открытия дверей, или же он будет находиться на остановке в заметном для водителя месте и стоять у знака остановки, сообщает rus.tvnet.lv со ссылкой на предприятие Rīgas satiksme.

Сначала такой порядок будет введен примерно на 300 остановках на 20 автобусных маршрутах, однако в целом идентифицировано более 400 остановок, где может быть введен такой порядок. Такая система действует во многих странах Европы и делает движение общественного транспорта более быстрым, сокращая, таким образом, проведенное на маршруте время.

Тщательный мониторинг пассажиропотоков в разных частях города позволил выявить остановки, которые в основном находятся на окраинах Риги или в пригороде, где пассажиропоток небольшой, поэтому и было принято решение о внедрении такой системы.

На "остановках по требованию" будет размещен особый указатель - значок поднятой руки на зеленом фоне. Указатели будут находиться на столбе остановки над расписанием движения транспорта. На остальных остановках, где такого указателя нет, порядок не меняется и остается таким же, как раньше.

Кроме того, этот знак появится как в расписании движения транспорта, так и на экранах общественного транспорта рядом с информацией о маршруте, а также на портале предприятия в расписаниях и других местах. Информация об "остановках по требованию" будет звучать и в виде аудиосообщения в салоне транспорта.

На начальном этапе, пока водители и пассажиры адаптируются к новой системе, водители общественного транспорта будут следить за пассажиропотоком и останавливаться на остановке, даже если пассажир стоит у дверей, но не нажал на кнопку их открытия.

В то же время это поможет пассажирам быстрее добраться до места назначения, поэтому Rīgas satiksme призывает пассажиров не только вовремя прибывать на свою остановку, но и сигнализировать водителю о том, что они выходят или садятся: если вы находитесь в салоне, нажмите кнопку, чтобы сообщить водителю, что вы хотите выйти, а если вы ждете на автобусной остановке, будьте заметны и стойте в зоне видимости водителя.

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