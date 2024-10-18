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Импортеры в РФ обходят санкции с помощью ложного транзита

© Deutsche Welle 18 октября, 2024 17:15

Мир 0 комментариев

Для обхода санкций при ввозе товаров из ЕС российские импортеры прибегают к схеме ложного транзита, это значительно дешевле, чем импорт через третьи страны.

Благодаря схеме ложного транзита в Россию в 2023 году ввезено подсанкционных товаров напрямую из ЕС на 5 миллиардов долларов. 

Предназначены эти товары были для экспорта в соседние с Россией страны Центральной Азии и Кавказа, однако остались в России - в них из Евросоюза было отправлено подсанкционных грузов более чем на 14 миллиардов долларов, однако, согласно данным об импорте этих стран, до них доехали товары на сумму чуть менее чем на 9 миллиардов долларов.

Изменения в транзитную декларацию вносятся в буферной зоне

Сотрудник компании, которая занимается ввозом в Россию санкционных товаров, по имени Алексей описал изданию, как работает эта схема. Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар, оформляя сухопутный транзит через Россию, поскольку лишь для небольшой части наименований, запрещенных к экспорту в РФ, также запрещен и транзит через ее территорию. Затем груз прибывает на восточную границу Евросоюза и пересекает ее по транзитной декларации - якобы он предназначается не российской компании, а, например, казахстанской или китайской. А когда товар оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

"Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу "место доставки" и пишет вместо, скажем, "Казахстан, Алматы" - "Россия, Москва". И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику", - рассказал собеседник "Важных историй". Отдельным письмом, которое прикладывается к пакету документов, компания-заказчик подтверждает изменение места доставки в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов от 1956 года, которая регламентирует эту процедуру.

При этом компания-получатель превращается в отправителя, отмечается в расследовании. Этим объясняется такая необычная картина, которую можно часто наблюдать в российской таможенной базе: отправителем груза значится фирма, зарегистрированная в стране, куда возможен сухопутный транзит через Россию (например в Китае, Казахстане или Азербайджане). Однако таможня, через которую груз въехал на российскую территорию, находится на границе России или Беларуси с Евросоюзом. 

Ложный транзит обходится импортерам намного дешевле, чем ввоз товаров через третьи страны.

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