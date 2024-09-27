И грянет гром: желтое предупреждение из-за сильного ветра и дождя

По всей стране усилится южный, юго-западный ветер, под влиянием дождя и грозовых облаков в некоторых районах его скорость в порывах может достигать 20-25 метров в секунду, самые сильные порывы ветра ожидаются в Курземе и на северном побережье Видземе.

В западных и центральных областях страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтой степени о сильном ветре, который может ломать ветки деревьев и вызвать другие незначительные разрушения.

Временами при свете солнца температура воздуха поднимется до +16...+20 градусов.

В Риге в пятницу ожидаются и дождь, и солнце, а также не исключена гроза. Порывы южного, юго-западного ветра временами будут усиливаться до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19 градусов.

