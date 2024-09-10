Значительное неравенство в оплате труда сохраняется и между государственными секретарями разных министерств, при этом рекомендация Госконтроля по решению этой проблемы не выполняется уже много лет.

Максимальная зарплата президента, спикера Сейма, премьер-министра, председателей Конституционного и Верховного судов (до уплаты налогов) в прошлом году составляла 7962 евро, в этом году она увеличится до 8440 евро. То есть, годовая зарплата в прошлом году составила 95 433 евро. Законом также установлены различные условия для доплат и репрезентационные расходы для этих высокопоставленных чиновников.

Диапазон зарплат госсекретарей установлен в соответствии с каталогом должностей государственных и местных органов власти, который относит их к 17-й группе самых высокооплачиваемых должностей. В прошлом году минимальная зарплата для этой группы составляла 4 190 евро, а максимальная – 6 883 евро, или 82 596 евро в год.

Передача Kas notiek Latvijā? обобщила данные о вознаграждении, получаемом государственными секретарями во всех министерствах в 2023 году.

Более 161 тысячи евро для Бане, почти 132 тысячи для Валантиса

В отличие от президента и других высших должностных лиц государства, госсекретарям закон не запрещает получать вознаграждение также в советах директоров государственных обществ капитала или в советах директоров портов и специальных экономических зон.

В прошлом году шесть из одиннадцати государственных секретарей также получали вознаграждение на таких должностях, в результате чего четверо из них получили в общей сложности более 100 000 евро в год. Кроме того, двое из этих госсекретарей получали больше, чем месячная зарплата президента только в возглавляемых ими министерствах, не считая второй зарплаты.

Лидером является Байба Бане, многолетний государственный секретарь Министерства финансов, которая получила в общей сложности более 161 тысячи евро - 119 525 евро в министерстве и 41 881 евро в правлении Рижского Свободного порта.

Второе место занял Эдмунд Валантис, государственный секретарь Министерства экономики, получивший почти 132 тысячи. В министерстве вознаграждение было чуть меньше, чем зарплаты президента и премьер-министра - 93 036 евро, а в правлении Лиепайской специальной экономической зоны оно составляло 38 904 евро.

Эдвин Балшевицс, госсекретарь Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, имел более высокое вознаграждение в министерстве - 96 837 евро, но дополнительный доход, полученный в правлении порта Скулте, исчислялся лишь сотнями, поэтому его общее вознаграждение среди госсекретарей находится на пятом месте.

Третьим по размеру зарплаты стал Янис Гарисонс, госсекретарь Министерства обороны, где он получил 85 805 евро, плюс еще 36 186 евро - как председатель совета Государственного акционерного общества «Valsts nekustamie īpašumi».

Четвертым членом «стотысячного клуба» стал Райвис Кронбергс, бывший госсекретарь Минземледелия, о котором говорилось в начале этой статьи. Его общее вознаграждение превышает 105 000 евро, в том числе 69 310 евро в Министерстве (ниже максимального уровня), и 36 186 евро в АО Rīgas siltums в качестве члена совета.

Шестым госсекретарем, получившим в прошлом году вознаграждение в столичных компаниях или портах, стала Илонда Степанова в Министерстве сообщения – наряду с 73 304 евро в министерстве она получила еще 8060 евро в порту Скулте.

Самые высокооплачиваемые также получают значительные премии и надбавки

Передача поинтересовалась также, сколько составляет месячная зарплата госсекретарей и сколько – надбавки или премии.

Министерство экономики ответило, что у госсекретаря Валантиса на надбавки, льготы и премии приходится 28,7 % от общей зарплаты, то есть 26 738 евро. Таким образом, в качестве зарплаты было выплачено 66 298 евро.

Госсекретарь VARAM Балшевицс получил годовую зарплату в размере 71 971,98 евро и другие выплаты в размере 24 865,02 евро - денежное вознаграждение в размере месячной зарплаты и премию по результатам работы в размере 75% от фиксированной зарплаты.

Ответ Министерства земледелия был расплывчатым и гласил, что вознаграждение, выплаченное бывшему госсекретарю Кронбергу, «не превышало максимального уровня шкалы для группы 17 (6883 евро) в соответствии с нормативным регулированием». Аналогичным образом Министерство финансов ответило, что «выплаты, установленные для госсекретаря, не превышают максимальный размер оклада по группе 17, установленный КМ».

Должности пересматриваются уже третий год

Более двух с половиной лет назад аудит реформы госуправления пришел к выводу, что запланированные изменения не произошли, и поставил под сомнение эффективность объединения руководящих должностей в министерстве и должностей членов советов или правлений. Никаких изменений до сих пор не произошло.

В конце апреля правительство одобрило подготовленный Госканцелярией законопроект, призванный ограничить объединение должностей, но не отменить его полностью. Правительство призвало Сейм рассмотреть его в срочном порядке, но Комиссия Сейма по государственному управлению и местному самоуправлению отклонила этот вариант.

В настоящее время передача еще не получила запрошенные из Госканцелярии данные об оплате труда в госучреждениях в первой половине этого года, чтобы оценить их размер, но в соответствии с принципами системы оплаты труда максимальная месячная зарплата государственных секретарей в этом году увеличилась более чем на 400 евро по сравнению с прошлым - с 6883 до 7296 евро.

Как известно, в настоящее время правительство принимает решение ограничить увеличение фонда оплаты труда в следующем году – не более чем 2,6 %, – однако пока не уточняется, будет ли это касаться госсекретарей или других высокопоставленных чиновников и каким образом.