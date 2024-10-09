Хозяину выставят счет на несколько тысяч. Возможно, ремонтировать балконы будут принудительно

Постоянно сталкиваются с ним также специалисты городского предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Еще в начале года ПЖКХ провело опрос цен на эти работы, в результате которого был выявлен победитель, однако отремонтировала фирма всего пять балконов. Идея заключалась в том, чтобы клиентам предоставить возможность в индивидуальном порядке привести в порядок свой балкон, не дожидаясь общего проекта.

«Владельцы квартир, в основном отказывались от ремонтов, так как это дорогостоящая услуга – порядка 2,5 тысячи евро, и с каждым годом стоимость этих работ возрастает», - отметила член правления ПЖКХ Наталья Русткова.



Для того, чтобы получить на эти цели софинансирование думы, необходимо было решение всего дома. Однако на данный момент такой возможности больше нет – программа закрыта. По данным руководства ПЖКХ, жители неактивно ее использовали – за это время не более пяти домов привели в порядок свои балконы.

Если владелец аварийного балкона не предпринимает никаких мер, обслуживающая организация в праве отремонтировать его в принудительном порядке, а потом выставить счет хозяину.

«Не хотелось бы в принудительном порядке проводить ремонты, но возможно, придется», - отметила глава ПЖКХ.

Необходимо отметить, что необязательно сразу оплачивать всю стоимость работ. Отремонтировать балкон можно и в кредит.



«Жителям необходимо понимать, что они должны заботится о своей собственности. Если мы констатируем, что балкон аварийный и опасен для жизни, мы должны соответственно действовать, если владелец ничего не делает», - считает глава проектного отдела ПЖКХ Игорь Гасанов.

Если из балкона торчит арматура или с него начинает литься вода на другой балкон (повреждена гидроизоляция) – это первый сигнал, что могут быть неприятности и на это владельцу необходимо обратить внимание.