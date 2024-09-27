Грабеж на Центральном вокзале: подросток с ножом напал на мужчину

Инцидент произошел 18 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и по горячим следам задержали 16-летнего молодого человека. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. 20 сентября к нему была применена мера пресечения - заключение под стражу.

Начат уголовный процесс. За похищение чужой собственности с применением насилия (грабеж) или угрозой применения насилия закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.