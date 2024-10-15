Государству нужны те, кто создает богатство: кто это?

Этот очень быстрый рост стоимости обслуживания госдолга можно списать на геополитическую ситуацию, однако в долгосрочной перспективе с таким отношением далеко не уйти, потому что рано или поздно придется научиться жить на собственные заработки, а не постоянно увеличивать госдолг. Восточная граница Латвии остается там же, где была, а повышенные базовые процентные ставки Европейского центрального банка не только увеличили стоимость обслуживания государственного долга, но и основательно подавили экономическую активность на крупнейших рынках сбыта латвийских ( и не только) производителей.

Общие суммы, выплачиваемые налогоплательщиками, впечатляют, но недостаточны для покрытия всех потребностей. Кроме того, потребности общества в финансировании таких важнейших функций, как национальная безопасность, здравоохранение, образование, наука, инфраструктура только растут.

Единственное решение, известное правительству на данный момент, - это предусмотреть дефицит бюджета.

Ситуация становится еще более тревожной из-за того, что значительная часть государственных расходов (или их дефицит) обеспечивается за счет все еще имеющихся денег структурных фондов ЕС, без которых ситуация была бы критической.

Рост государственного долга и увеличение стоимости его обслуживания неизбежны, и шансов на его сокращение какими-либо быстрыми мерами мало. По сути, есть лишь несколько вариантов, которыми правящие политики должны суметь воспользоваться.

Первое - сократить (пересмотреть) расходы государственного управления, а другое параллельное направление, о котором уже много лет говорят бизнесмены - создать благоприятную по сравнению с соседними странами бизнес-среду, что, как показывает опыт других стран, со временем приводит к увеличению налоговых поступлений. Новые рабочие места, рост экономической активности, более платежеспособные жители - это путь к большему общему благосостоянию и большей массе уплачиваемых налогов.

(Dienas Bizness)