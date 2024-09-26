Госполиция займется делом о клевете на сотрудников BKUS

Как сообщалось, 16 сентября от дифтерии в больнице скончался четырехлетний мальчик, который не был привит от этой инфекции. Позже полиция задержала родителей мальчика за то, что они забрали из больницы двух других своих детей, которые также не были привиты и болели дифтерией. Дети были доставлены обратно в больницу.

После инцидента в социальных сетях начались нападки и клевета на медиков ДКУБ.

Klauni tagad sāks spamot un raustīt BKUS. Nemaz nerunājot par faktu, ka slimnīcas darbinieki nedrīkst izpaust nekādu informāciju par svešu (!) bērnu ārstniecību, cik slimam prātam jābūt, lai izdomātu / ticētu, ka BKUS speciāli kaitē bērniem? pic.twitter.com/tZRVXHDaPM — Gundega Skruze-Janava (@GundegaFelicity) September 23, 2024

Например, врач Агенскалнской клиники Эдгар Меднис написал в "Telegram", что родители заболевших дифтерией детей воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, решив отказаться от дальнейшего "лечения" дочерей, уведомив об этом персонал и забрав детей из больницы.

"Это решение было принято из-за обоснованного беспокойства родителей о том, что здоровью и жизни их дочерей может быть причинен вред, как это произошло с их младшим братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти", - написал Меднис.

Комментируя клеветнические высказывания в адрес врачей в социальных сетях, представитель больницы Даце Шевченко сообщила агентству ЛЕТА, что больница подаст заявление в Государственную полицию, Инспекцию здравоохранения и другие правоохранительные органы в связи с "насилием в отношении врачей ДКУБ".