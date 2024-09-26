Где живут самые обеспеченные жители Риги? Занимательная статистика по районам

Средняя брутто-зарплата жителей Скансте в 2023 году составляла 2876 евро в месяц, жителей Кипсалы - 2358 евро, жителей Вецриги - 2262 евро.

В целом по Риге среднемесячная брутто-зарплата в прошлом году составляла 1614 евро. Выше средней она была у жителей 26 районов, ниже - у жителей 32 районов.

Выше 2000 евро средняя брутто-зарплата была у жителей еще четырех столичных районов: Межапарка (2196 евро), Центра (2155 евро), Бебербеки (2113 евро) и Петерсалы-Андрейсалы (2097 евро).

В 19 районах, где зарплата была выше средней по столице, ее размер варьировался от 1627 до 1959 евро. В 32 районах, где зарплата была ниже средней по столице, она составляла от 1072 евро до 1591 евро.

Самая низкая среднемесячная брутто-зарплата среди микрорайонов Риги в прошлом году была в Волери - 1072 евро, Румбуле - 1242 евро, Болдерае - 1249 евро.