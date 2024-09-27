Публикация Министерства иностранных дел в социальной сети Х гласит:

"Министр иностранных дел Байба Браже и министр иностранных дел, труда и торговли Тувалу Паулсон Панапа обсуждают влияние повышения уровня моря на государственный суверенитет. Латвия и Тувалу подписали совместное коммюнике об укреплении сотрудничества в многосторонних форматах".

В ответ на сообщение МИД Эрик Стендзениекс не поверил своим глазам:

""...обсуждает влияние повышения уровня моря на национальный суверенитет" Это пародийный аккаунт, да?"

В комментариях можно прочитать, что большинство людей даже не знают, где находится такая страна Тувалу и какое отношение она имеет к Латвии:

- "Двухсторонее"... ох, блин, надо погуглить, где эта Тувалу вообще находится.

- Круто, рад, что у нас теперь есть общее коммюнике со страной, где ни один латвиец никогда не был, а у них - со страной, где точно ни один тувалец никогда не был... или, тувалин?"

В то же время люди критикуют эффективность использования времени латвийских представителей правительства: «Коэффициент эффективности как у шоколадного чайника».

Как написано в Википедии, Тувалу — тихоокеанское государство в Полинезии. Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Острова разбросаны на 350 км, расстояния между соседними островами располагаются в интервале от 50 до 100 км. Общая площадь суши — 26 км². Население страны — 11 206 чел.