Фиксированный необлагаемый минимум и повышение подоходного налога: правительство решилось

Минфин поясняет, что законопроект направлен на повышение конкурентоспособности рабочей силы и снижение налогового бремени на рабочую силу для наемных работников с низкими и средними доходами, кроме того, он упростит применение ПНН.

Все эти изменения принесут бюджету государства и самоуправлений убытки в размере 191,1 млн евро в 2025 году, в 2026 году - в размере 254 млн евро, в 2027 году - 287,5 млн евро, а в 2028 году - 293,2 млн евро.

Минфин отмечает, что в результате изменений у наемных работников, у которых брутто-зарплата не превышает 4000 евро в месяц, уменьшится размер уплачиваемого налога и, как следствие, увеличится нетто-зарплата. Планируемые изменения налогов на рабочую силу положительно повлияют на 95% трудоустроенных.

Общие изменения, по словам Минфина, повлияют и на всех получателей пенсий: положительное влияние будет оказано примерно на 46,2% получателей пенсий всех видов, тогда как примерно 53,8% получателей всех видов пенсий изменения не затронут, так как эти лица уже сейчас не платят налог с полученной пенсии, а на 0,04% эти изменения повлияют негативным образом. Положительное влияние ощутят получатели пенсии с доходом до 4200 евро в месяц.

С 2025 года предполагается установить фиксированный необлагаемый налогом минимум в размере 510 евро в месяц для всех зарплат, с 2026 года его предполагается повысить до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро в месяц. Необлагаемый минимум для пенсионеров в следующем году предполагается повысить с 500 до 1000 евро в месяц.

На заседании правительства премьер-министр Эвика Силиня указала, что Служба государственных доходов в сотрудничестве с Министерством благосостояния и Агентством государственного социального страхования до рассмотрения этого законопроекта Сеймом во втором чтении должна подготовить предложения по повышению эффективности администрирования необлагаемого минимума для пенсионеров с использованием возможностей цифровизации.

Минимальная зарплата в 2025 году вырастет с 700 до 740 евро в месяц, в 2026 году - до 780 евро в месяц, с 2027 года - до 820 евро в месяц, а с 2028 года - до 860 евро в месяц.

Для того, чтобы уравновесить необлагаемый минимум со ставками ПНН и упростить систему налогов на рабочую силу, предусмотрено для доходов до 105 300 евро в год, или 8775 евро в месяц, установить ставку ПНН в размере 25,5%. Для доходов свыше 8775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%. Поскольку в дальнейшем размер необлагаемого минимума вне зависимости от размера зарплаты будет неизменным, у жителей "на руки" останется больше денег, несмотря на то, что ставка ПНН вырастет с нынешних 20% и 23% до 25,5%, пояснили в Минфине.

Чтобы ввести более высокую прогрессивность для получателей крупных доходов, с 2025 года планируется ввести дополнительную ставку ПНН в размере 3% для доходов свыше 200 000 евро в год, которая будет применяться при декларировании годового дохода.

Дополнительная ставка будет распространяться на налогооблагаемые доходы года таксации, в том числе доходы от прироста капитала и доходы от капитала, не являющегося приростом капитала, и освобожденные от налога дивиденды и ликвидационную квоту.

Дополнительную ставку ПНН планируется ввести с 2025 года, и она будет применяться в резюмирующем порядке при подаче декларации о годовых доходах. Соответственно, первая декларация, в которой доход будет обложен дополнительной ставкой ПНН в размере 3%, должна была быть подана в 2026 году за 2025 год таксации.

Предполагается, что к упомянутому в законе доходу от капитала, в том числе росту капитала, доходу профессионального спортсмена, доходу иностранных налогоплательщиков от профессиональной деятельности и авторскому вознаграждению художников, спортсменов или тренеров (вознаграждение за авторское право и смежное право) за создание произведений литературы, науки или искусства и вознаграждение за открытия, изобретения и создание промышленных прототипов будет применяться ставка налога в размере 25,5%.

Если в результате применения упомянутых в законе отчислений образуется переплата налога, налогоплательщику будет возвращен налог с применением налоговой ставки в размере 25,5%.

Законопроектом предусмотрено установить в законе размер льготы за иждивенцев и отменить данное Кабинету министров делегирование по определению размера льготы за иждивенцев. При этом будет сохранен действующий сейчас размер льготы за иждивенцев - 250 евро в месяц.

Кроме того, законопроектом предусматривается установление в законе четкого регулирования по применению необлагаемого минимума и льготы за иждивенцев к пособию по болезни. Агентство государственного социального страхования при начислении налога с пособия по болезни будет учитывать установленный законом необлагаемый минимум и установленные налоговые льготы в период времени, за который начисляется пособие по болезни. В свою очередь, в упомянутых правилах Кабинета министров будет установлен более широкий порядок применения упомянутого регулирования.

Кроме того, законопроектом увеличен размер льгот: освобождаемая от налога сумма пособия по рождению ребенка и пособия на похороны, выплачиваемых работодателем работнику, составляет 500 евро, а размер подарков работодателя - 100 евро в год таксации.

Законопроектом будет установлен единый размер лимита в размере 1500 евро на все полученные на конкурсах и соревнованиях имущественные и денежные призы, независимо от того, получен ли приз за участие в международных конкурсах/соревнованиях или нет.

Кроме того, в годовой облагаемый доход не будут включаться и налогом не будут облагаться выигрыши, полученные в государственных лотереях "Sporta loterija", "Sporto visi" и "Senatnes loterija".

Законопроект предусматривает, что условие о невключении в облагаемый налогом доход сумм, выплаченных в виде государственной поддержки сельскому хозяйству или поддержки Европейского союза сельскому хозяйству и развитию села, продлевается до 2029 года включительно, когда будет проведена повторная оценка эффективности указанной льготы.

Законопроект также предусматривает продление до 31 декабря 2027 года установленного переходными положениями закона периода, в течение которого получатели авторского вознаграждения имеют возможность не регистрироваться в качестве осуществляющих хозяйственную деятельность лиц, а выплачивающее доход лицо удерживает налоги (как подоходный налог с населения, так и обязательные взносы государственного социального страхования) по месту выплаты дохода с применением налоговой ставки в размере 25%.

Законопроект включен в пакет законопроектов, сопровождающих законопроект о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы, и вступит в силу 1 января 2025 года.