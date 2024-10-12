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Евросоюз требует расследовать обстоятельства смерти Рощиной

© Deutsche Welle 12 октября, 2024 13:11

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В Европейском Союзе призвали к проведению расследования для выяснения обстоятельств смерти украинской журналистки в российском заключении. Она стала тринадцатым журналистом, убитым с начала российского вторжения.

Европейская служба внешних дел (ЕСВС) призвала к немедленному проведению независимого расследования для выяснения обстоятельств смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, захваченной и находившейся в заключении на территории РФ. Об этом в пятницу, 11 октября, заявила пресс-служба ЕСВС. "ЕС по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися преследованиями, запугиваниями и насилием со стороны России в отношении журналистов и работников СМИ, освещающих события в зонах боевых действий и на линии фронта", - говорится в сообщении.

В европейской дипломатической службе отметили, что нарушения прав человека и притеснения журналистов не могут оставаться безнаказанными. "ЕС шокирован сообщениями о смерти украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной во время незаконного произвольного заключения в России. Наши мысли - с ее семьей, друзьями и коллегами", - заявили в ведомстве, добавив, что Рощина стала тринадцатым журналистом, убитым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

МИПЧ: Рощину удерживали в "аду на земле"

Как сообщила исполнительный директор Медийной инициативы о правах человека (МИПЧ) Татьяна Катриченко, Рощину удерживали как минимум в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и следственном изоляторе (СИЗО) №2 в Таганроге. "Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин", - написала она в соцсети Facebook.

По словам Катриченко, СИЗО в Таганроге известно как одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ. "Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев с "Азовстали". Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях - оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят", - написала директор МИПЧ и добавила, что Рощину удерживали в Таганроге по крайней мере с мая по сентябрь этого года в камере-одиночке.

Смерть Рощиной в российском плену

Смерть украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной, которая в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной территории, а затем оказалась на территории РФ, подтвердил 10 октября спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Ранее семья журналистки получила письмо от министерства обороны РФ, о том, что та умерла еще 19 сентября - во время этапирования из Таганрога в Москву. 6 октября Рощиной должно было исполниться 28 лет.

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в комментарии телеканалу "Суспільне", что с РФ уже было согласовано возвращение журналистки в Украину в рамках обмена. "Последняя информация, которая была известна, - ее этапировали в СИЗО "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой. В ближайшее время она должна была быть дома", - сказал он.

Одна из заложниц российских властей

С февраля 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ Запорожской атомной электростанции и из Гуляйполя о жизни под постоянными бомбежками. Она сотрудничала с рядом украинских СМИ - "Суспільне", "Украинской правдой" и "Радио Свобода". В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

Рощину неоднократно задерживали российские военные. 11 марта 2022 года, когда она направлялась в Мариуполь, ее задержали сотрудники ФСБ, обвинив якобы в шпионаже. Журналистку удерживали 10 дней, но потом обменяли на пленных российских солдат. После этого Рощина вернулась в родное Запорожье и продолжала работать на подконтрольной Украине территории.

Летом 2023 года она отправилась из Украины в Польшу, чтобы добраться через Россию до оккупированных территорий на востоке Украины. Там журналистка пропала без вести, а в мае 2024 года Минобороны РФ подтвердило, что ее задержали и она находится на территории России. Впоследствии Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что Рощина находится в российском заключении, но доступа к ней нет.

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