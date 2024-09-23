Европа после наводнений: помочь пострадавшим и подсчитать ущерб

Тысячи домов были затронуты наводнением в румынском уезде Галац, в результате чего тысячи людей были вынуждены покинуть свои жилища. Также стихия разрушила дороги и мосты, а экстремальные погодные условия стали катастрофой для многих городов и привели к человеческим жертвам.

Вода отступила, оставив после себя дома, полные мусора, грязи и разрушений.

В итальянском регионе Эмилии-Романье началась уборка. Добровольцы пришли на помощь тем, кто сильно пострадал от непогоды.

Масштабы ущерба еще предстоит оценить, но в пятницу правительство премьера Италии Джорджии Мелони одобрило выделение 20 миллионов евро в качестве первоначальной помощи.

Сильно пострадала и Венгрия. При уровне 642 см вода в реке Дунай грозила выйти из берегов. Ожидалось, что наводнение там достигнет пика, так как уровень воды в реке Дунай достиг максимального уровня.

Готовясь к новой волне наводнений, ключевые объекты инфраструктуры, такие как входы в метро, были укреплены мешками с песком.

(Фото иллюстративное.)