Собравшихся в Рижской основной школе Фрициса Бривземниекса добровольцев с огромными рюкзаками (сумки на 72 часа) погрузили в автобус Rīgas satiksme, а затем автобус отправился к следующей школе - Рижской средней школы им. Наталии Драудзини, забрав другую партию участников эвакуации автобус повёз всех на улицу Палес, 9, где располагается Центр поддержки Украины.

Планируется, что эвакуированные разместятся там и им будет обеспечена еда, вода и спальное место.

В пунктах размещения запланировано тестирование способности людей к действиям в чрезвычайной ситуации и проведение мероприятий, связанных с гражданской обороной, таких как подготовка и размещение мешков с песком у окон зданий, оклеивание окон скотчем, приготовление пищи в полевых условиях, ночлег с использованием инвентаря для временного размещения и др.

В завершение учений эвакуированных доставят обратно.