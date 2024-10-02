Это провал. В окрестностях Балдоне образовалась карстовая воронка

Карстовый провал в Кекавском крае под Балдоне произошел в холмистой и лесистой местности. Поэтому даже с воздуха заметить его довольно сложно. По предварительным оценкам ширина дыры в земле около 20 метров, а глубина около 15.

Здесь находится частный дом, а буквально в 20-30 метрах от него произошел тот самый карстовый провал. Хозяйка дома вызвала муниципальную полицию, и территория была огорожена, а доступ к ней ограничен. За горой находится знаменитая горнолыжная трасса Риекстукалнс.

Образование карстовых воронок для Латвии это довольно распространенное явление. Породу растворяют природные кислоты, рассказывает геолог Константин Ранкс:

«Латвия и север Литвы, регион Биржая — это зоны, где распространены такие породы, как гипсы и известняки. Эти породы подвержены такому растворению. И что получается: в результате длительного времени происходит образование пустот. Пещер. Это происходит постоянно. Это естественный процесс. Рано или поздно происходит обращение сводов, и когда это происходит, может образоваться огромная дырища».

Геолог и ассоциированный профессор Латвийского университета Янис Карушс непосредственно обследовал эту яму в земле и пришел к выводу, что это карстовый провал.

«Очень мало сомнений в том, что это не карстовый процесс. Ничего другого там не могло произойти. На дне есть вымывание породы, и там образовалась довольно большая полость. И в один момент верхний слой, который в основном состоит из песка, оказался слишком тяжелым, и вся эта конструкция рухнула», - пояснил Янис Карушс.

Как говорит геолог, в районе горнолыжной трассы это уже не первый карстовый провал. Последний и более крупный произошел около 60-70 лет назад. Так что в районе горы Риекстукалнс продолжается активная геологическая жизнь.

Последний крупный карстовый провал в Латвии фиксировался в марте 2021 года в Саласпилском лесу. Причем он представлял угрозу для людей, поскольку дыра с большой подземной полостью образовалась прямо на лесной дороге, и провалиться туда мог человек или даже автомобиль