Лиепниекс считает, что начавшаяся дискуссия о применении обязательной военной службы к женщинам, возможно, является попыткой "саботировать весь процесс и просто подорвать престиж и репутацию наших вооруженных сил". Подходящее время ли сейчас время для призыва женщин в армию? Юргис Лиепниекс скептически относится к этому, так как на данный момент не все парни, получившие повестку, идут служить: "И их за это штрафуют — 90 евро. Это смешно! Это просто катастрофа, что можно откупиться от обязанности служить в вооруженных силах за 90 евро. Это показывает, что министерство в первую очередь должно решить эту проблему. Сначала нужно привести это в порядок, прежде чем начинать дебаты о каком-либо более широком призыве".