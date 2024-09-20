«Это подрывает единство ЕС»: страны Балтии призвали прекратить импорт сжиженного газа из России

"Продолжая покупать сжиженный природный газ у России, ЕС сохраняет свою зависимость от страны, которая использует энергетику как гибридное оружие и инструмент манипулирования. Это подрывает единство ЕС и снижает доверие общества", - подчеркивают депутаты, отмечая, что каждый уплаченное России за энергию евро помогает финансировать войну против Украины и представляет прямую угрозу ЕС.

По мнению депутатов, импорт из России необходимо полностью прекратить политическим решением. Существующие и планируемые терминалы СПГ должны служить своей первоначальной цели - диверсифицировать маршруты импорта газа и позволить ЕС прекратить импорт из России, а не наоборот. "Эти мощности не должны стать черным ходом, через который российский газ попадает в Европу", - подчеркивают председатели комиссий.

Парламентарии призывают Европейскую комиссию, Европейский парламент, парламенты государств-членов и правительства государств ЕС действовать быстро для достижения цели, поставленной Еврокомиссией, и установить крайним сроком прекращение импорта газа из России 1 января 2027 года.

В заявлении подчеркивается, что решение о прекращении импорта энергоносителей из России должно быть долгосрочным обязательством.

"Мы должны оставаться стойкими в укреплении нашей безопасности и устойчивости, поиске решений, соответствующих ценностям ЕС", - говорится в заявлении.

Парламентарии призывают продолжать дипломатические усилия по укреплению отношений с надежными поставщиками энергоресурсов из других регионов, таких как Центральная Азия, Ближний Восток, США и Норвегия, чтобы обеспечить стабильное и диверсифицированное энергоснабжение, не позволяя ЕС заменить свою зависимость от российской энергетики зависимостью от других нестабильных поставщиков.

Председатели комиссий по делам ЕС парламентов стран Балтии и Польши встретились в начале недели в Вильнюсе, где обсудили общие приоритеты, такие как защита внешней границы и энергетическая безопасность.