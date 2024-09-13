Есть же звонок, но разве они тогда крутые полицейские: жильцы в шоке от действий полиции (ФОТО)

Вот что он пишет: Ночью в здание по улице Альберта 4 вломились полицейские, обыскивали арендатора одной квартиры.

Именно вломились, для чего варварски изувечили историческую входную дверь, сохраненную и тщательно реставрированию в соответствии с требованиями закона.

Могли бы позвонить в любой звонок, им бы открыли. Но разве ж они тогда крутые полицейские? Их же тренируют инструкторы из Голливуда.

Хотелось бы знать, кто за это полицейское хулиганство отвечает. И должен оплатить недешевый ремонт, жильцы?

Есть идеи, как привлечь этих вандалов к ответу?