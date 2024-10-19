Дом Нетаньяху атаковал беспилотник, никто не пострадал

Правительство Израиля сообщило, что в субботу в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии был запущен беспилотник, но обошлось без жертв. Ни самого премьера, ни его супруги Сары дома не было, говорится в заявлении пресс-секретаря главы кабинета.

По данным местных СМИ, беспилотник был запущен из Ливана и преодолел около 70 километров.

В сентябре йеменские повстанцы хуситы запустили баллистическую ракету в сторону аэропорта Бен-Гурион, когда самолет Нетаньяху заходил на посадку. Ракета была перехвачена.