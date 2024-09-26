Дойти до школы отбиваясь от машин: как взрослые чиновники годами не замечали опасность для детей в Агенскалнсе

Хотя путь до школы отнюдь не длинный, Солвейга - мать одной из учениц - отмечает несколько потенциально опасных мест, где ей приходится переходить дорогу.

Перекресток улиц Зеллю и Эдуарда Смильгиса - довольно серьезное «черное пятно» на транспортной карте. Узкие улочки заняты машинами, едущими со всех сторон и в обоих направлениях. И в центре всего этого безумия находятся пешеходы, львиную долю которых составляют школьники.

Примечательно, что на этом конкретном перекрестке почти нет зебр.

Стоит отметить, что напротив школы находится отделение Рижской муниципальной полиции. Несмотря на это, на улице нет ни одного инспектора, чтобы повысить безопасность маленьких пешеходов в утренние часы. Представители полиции говорят, что у них не было ни одного вызова на этот перекресток. Заявлений не поступало ни от школы, ни от родителей. Но стражи правопорядка уже запланировали встречу с руководством школы, чтобы услышать их мнение насчет этой ситуации.

Также выяснилось, что сами родители часто нарушают правила дорожного движения на этом перекраске, чтобы высадить своих детей поближе ко входу.

Представитель департамента мобильности Рижской думы Лелде Рудзика отмечает, что обустройство пешеходного перехода требует много времени - нужно согласовать проект. Поэтому первое, что в этом случае может сделать Рижская дума - пересмотреть организацию движения на этом перекрестке, например, ввести дорожные знаки, которые повысят просматриваемость перекрестка, а также ограничить здесь скорость до 30 км/ч.

Но когда можно ожидать изменений, в департаменте не говорят. Ясно только, что в ближайшее время ничего не изменится.