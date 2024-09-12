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До конца года СГД обещает уволить 110 человек

la.lv 12 сентября, 2024 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

«Когда я подавал заявление на эту должность, шла с мыслью, что Службе государственных доходов (СГД) нужно измениться. Причем не тихо меняться, а стремительно трансформироваться в трех направлениях!», заявила в передаче Naudas cena телеканала TV24 Байба Шмите-Роке, генеральный директор Службы государственных доходов.

Первое направление преобразований - ориентированность на клиента. «До сих пор все сводилось к тому, как собрать деньги! Теперь мы думаем о том, что клиент может быть везде!» отмечает она.

Второй этап изменений связан с цифровой трансформацией. Чтобы сэкономить и добиться максимального комфорта, предприниматель должен делать все в электронном виде и как можно проще!

В настоящее время в СГД насчитывается 143 системы, при этом их число постоянно сокращается. «Это постепенный процесс, который мы начали уже в 2019 году», - отмечает руководитель Службы.

По словам Шмите-Роке, в первые три месяца работы она постоянно встречалась с предпринимателями и пыталась наладить успешный диалог.

Третья составляющая перемен - это трансформация самой организации. «Это тоже процесс, состоящий из нескольких этапов, первый из которых - внесение в парламент пакета из шести законов, где разделены структуры. Например, с 2026 года Таможенная полиция становится отдельным органом. Затем мы передаем KNAB оперативные и следственные функции управления внутренней безопасности. Мы также дадим туда людей с машинами, рабочими столами и компьютерами. И государству за это тоже не придется доплачивать», - говорит глава СГД.

Существующие функции в СГД также будут изменены.

«Мы не можем работать так, как сейчас. На данный момент в СГД работает 3 500 человек, и я впервые скажу в эфире, что сейчас принято решение о сокращении до конца года 110 человек. Впрочем, это не окончательная цифра», - сказала Байба Шмите-Роке.

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