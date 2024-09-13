Для лечения не хватает денег: более 100 000 латвийцев больны диабетом

До сих пор государственное финансирование для лечения диабета было недостаточным. В следующем году оно также не увеличится, поэтому группы получателей компенсируемых лекарств расширены не будут. Бюджет Министерства здравоохранения на следующий год пока не известен, поэтому нет ответов, какое финансирование будет выделено на первоочередные меры по различным заболеваниям, не только диабету.

По предварительным оценкам, на компенсируемые лекарства потребуется 150 млн евро, но такую сумму в бюджете вряд ли удастся найти до 2029 года. Поскольку правительство постановило, что приоритетом бюджета в 2025 году является внутренняя и внешняя безопасность страны, Минздрав сосредоточился на этом аспекте, например, на обеспечении лекарствами хронических больных и закупке трехмесячного запаса медикаментов, запросив на эти цели почти 29,3 млн евро, из которых 9,8 млн евро предназначены для финансирования систем мониторинга глюкозы.