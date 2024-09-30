Десятки тысяч граждан Латвии имеют «запасной» паспорт

Но только 10 714 из оных предпочли жить в стране, которая предоставила им свое подданство. Парламентская Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества на днях углубилась в проблему. Ее председатель Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) вспомнил, как будучи председателем Конституционного суда, решал проблемы детей, родившихся за границей.

Дайте два. Лидируют англосаксы

Руководитель Отдела контроля Управления гражданства и миграции Сандра Циелена озвучила данные Регистра физических лиц. Первое место среди обладающих кроме латвийского гражданства еще и иностранным, занимают двойные подданные ЛР и Великобритании — 10856, затем следуют

США — 9268,

Израиль — 5383,

Россия — 4049,

Германия — 3230,

Ирландия — 2878,

Австралия — 2832,

Канада — 2591,

Швеция — 1827.

Если говорить о возрастных группах двойных граждан, то абсолютными лидерами являются дети до 17 лет включительно. Так, среди более чем десяти тысяч двойных граждан, проживающих в ЛР, они занимают свыше шести тысяч; из сорока тысяч зарубежных двойных граждан — около восемнадцати тысяч. Если бы только такая благодатная демография распространялась на все население государства!

Однако получается, что тяга к размножению посещает латвийцев тем чаще, чем дальше они находятся от родины.

С другой стороны, взять пенсионеров: двойное гражданство лиц старше 62 лет присутствует только у около 950 человек, живущих в ЛР. Определенно сениоры, изведавшие жизнь за рубежом, предпочитают ее тем условиям, которые имеются в родных краях. Потому их среди проживающих в Латвии и оказалось менее 10%.

Популярность снижается

Если верить данным УДГМ, то пик распространенности двойного гражданства уже давно позади. Наибольшее количество родившихся за границей детей, которых регистрировали в качестве граждан Латвии, пришлось на 2015 год — 5467, в 2023–м их было только 3579.

Аналогично 10 лет назад массово принимали гражданство "изгнанники" (trimdinieki) — 2006 человек в 2014 году, в прошлом же году только 765.

Госпожа Циелена отметила распространенность такого явления в Израиле: "Они очень активно регистрировали гражданство, это люди, уехавшие в советское время как изгнанники".

Все эти процессы, а также получение паспортов Латвии совместно с восстановлением гражданства либо по линии потомства позволяли ежегодно наращивать численность граждан помимо натурализации — и гораздо выше, чем она.

Раздача гражданства детям не живущих в Латвии людей и получение документов "старыми" эмигрантами, дала в 2015 году 8142 новых гражданина. В прошлом году только 4569. Но это все равно раз в пять выше, чем получило в процессе натурализации.

Таким образом, разъезжая по австралийским просторам с мобильными станциями по выдаче паспортов, официальные органы ЛР получили массу потенциальных избирателей правящих партий.