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Десятки тысяч граждан Латвии имеют «запасной» паспорт

Редакция PRESS 30 сентября, 2024 08:00

Новости Латвии 0 комментариев

По данным статистики, в мире имеется 51 123 гражданина Латвии, имеющих также паспорт другого государства, пишет Bb.lv. При желании из них можно было бы составить немаленький, согласно масштабам нашей республики, город.

Но только 10 714 из оных предпочли жить в стране, которая предоставила им свое подданство. Парламентская Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества на днях углубилась в проблему. Ее председатель Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) вспомнил, как будучи председателем Конституционного суда, решал проблемы детей, родившихся за границей.

Дайте два. Лидируют англосаксы

Руководитель Отдела контроля Управления гражданства и миграции Сандра Циелена озвучила данные Регистра физических лиц. Первое место среди обладающих кроме латвийского гражданства еще и иностранным, занимают двойные подданные ЛР и Великобритании — 10856, затем следуют

США — 9268,
Израиль — 5383,
Россия — 4049,
Германия — 3230,
Ирландия — 2878,
Австралия — 2832,
Канада — 2591,
Швеция — 1827.

Если говорить о возрастных группах двойных граждан, то абсолютными лидерами являются дети до 17 лет включительно. Так, среди более чем десяти тысяч двойных граждан, проживающих в ЛР, они занимают свыше шести тысяч; из сорока тысяч зарубежных двойных граждан — около восемнадцати тысяч. Если бы только такая благодатная демография распространялась на все население государства!

Однако получается, что тяга к размножению посещает латвийцев тем чаще, чем дальше они находятся от родины.

С другой стороны, взять пенсионеров: двойное гражданство лиц старше 62 лет присутствует только у около 950 человек, живущих в ЛР. Определенно сениоры, изведавшие жизнь за рубежом, предпочитают ее тем условиям, которые имеются в родных краях. Потому их среди проживающих в Латвии и оказалось менее 10%.

Популярность снижается

Если верить данным УДГМ, то пик распространенности двойного гражданства уже давно позади. Наибольшее количество родившихся за границей детей, которых регистрировали в качестве граждан Латвии, пришлось на 2015 год — 5467, в 2023–м их было только 3579.

Аналогично 10 лет назад массово принимали гражданство "изгнанники" (trimdinieki) — 2006 человек в 2014 году, в прошлом же году только 765.

Госпожа Циелена отметила распространенность такого явления в Израиле: "Они очень активно регистрировали гражданство, это люди, уехавшие в советское время как изгнанники".

Все эти процессы, а также получение паспортов Латвии совместно с восстановлением гражданства либо по линии потомства позволяли ежегодно наращивать численность граждан помимо натурализации — и гораздо выше, чем она.

Раздача гражданства детям не живущих в Латвии людей и получение документов "старыми" эмигрантами, дала в 2015 году 8142 новых гражданина. В прошлом году только 4569. Но это все равно раз в пять выше, чем получило в процессе натурализации.

Таким образом, разъезжая по австралийским просторам с мобильными станциями по выдаче паспортов, официальные органы ЛР получили массу потенциальных избирателей правящих партий.

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