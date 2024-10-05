ЛФП приглашает всех желающих участвовать в толоках на городских лугах в Риге. Нынешней осенью запланировано обустроить пять новых лугов.

В эту субботу, 5 октября, на 11:00 планируется толока в Гризинькалнсе, 6 октября в 11:00 - на газоне около Румбульского пляжа, 12 октября в 11:00 - на Луцавсале около зоны пикников, 19 октября в 11:00 - в Межапарке рядом с ул. Мирдзы Кемпе, а 20 октября в 11:00 - на Югле около озера Велнэзерс.

ЛФП в сотрудничестве с Рижской думой и обществами микрорайонов создает городские луга уже четвертый год.

Ботаник ЛФП Рута Сниедзе-Креталова информирует, что после создания пяти новых лугов в общей сети городских лугов будет уже 42 территории.

Октябрь и ноябрь, согласно разъяснению Сниедзе-Креталовой, самое подходящее время для обустройства городского луга, так как завершился активный сезон вегетации и стало возможно подготовить почву. Семенам многих растений необходимо пройти стратификацию холодом, чтобы они смогли прорасти. Кроме того, поздней осенью менее активны такие поедатели семян, как беспозвоночные, птицы и млекопитающие.

Для обустройства территории городского луга необходимо выровнять почву граблями, собрать дерн и посеять семена дикорастущих растений. Обычно такая толока длится максимум два часа.

Эксперт напоминает, что луга развиваются медленно, поэтому многие растения станут заметны только через пару лет.

Для создания новых городских лугов используются семена, собранные по всей Латвии вручную экспертами ЛФП и участниками акции "Делаем луг вместе!", а также семена, собранные механическим путем на природных лугах в Мадоне и в охраняемой местности "Зиемельгауя". На лугах будут высеваться такие растения, как подмаренник северный, василек луговой, первоцвет весенний, бедренец камнеломковый и клевер горный.

На толоки нужно приходить в удобной рабочей одежде соответственно погоде, желательно в резиновых сапогах. Участников обеспечат перчатками и инструментами, а также теплым чаем и печеньем.