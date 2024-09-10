Даже не заметим? Силиня завила, что возможности идентифицировать залет дронов у Латвии ограничены

Она отметила, что во вторник на заседании Совета по национальной безопасности обсуждалось более эффективное противодействие угрозам безопасности, которые создают беспилотные аппараты.

Такие инциденты, когда дрон из другой страны залетает на территорию Латвии, следует воспринимать серьезно, отметила премьер.

"Это угроза", - подчеркнула Силиня, отметив, что Национальные вооруженные силы (НВС) в случае с российским дроном "Шахед", который 7 сентября упал в Гайгалавской волости, действовали в соответствии с процедурами.

В то же время Силиня признала, что возможности идентифицировать залет дронов в Латвию ограничены, однако государство вкладывает средства в укрепление потенциала защиты от них.

"Мы договорились, что Минобороны, НВС и Министерство внутренних дел должны усилить свои процедуры", - сказала Силиня.

Премьер-министр также отметила, что с учетом продолжающейся войны России против Украины подобные инциденты в Латвии могут повториться.

Оценивая коммуникацию Министерства обороны и НВС с общественностью в связи с инцидентом, премьер-министр заявила, что доверяет министру обороны и НВС, напомнив, что коммуникация с СМИ состоялось после устранения рисков. "В первую очередь необходимо устранить угрозу для безопасности населения", - добавила она.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил на пресс-конференции, что это крайне серьезный инцидент и в настоящее время оцениваются дальнейшие шаги. "Это подтверждение того, что война продолжается и мы должны продолжить поддержку Украины", - добавил он.

Спрудс подчеркнул, что уверен в профессионализме НВС, которые действовали в соответствии с процедурами, однако будет проведена оценка, можно ли сделать их более эффективными.

Министр также подчеркнул, что необходимо укреплять средства противовоздушной обороны на границе и защиты от дронов.

Также, по словам министра, предусмотрено активное взаимодействие по этому вопросу с союзниками. Спрудс уже обсудил инцидент с министрами обороны соседних стран, а в среду, 11 сентября, встретится с командующим ВВС НАТО, чтобы обсудить дальнейшие действия.

В свою очередь министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил, что в ближайшее время будет рассматриваться участие МВД в реагировании на подобные инциденты.