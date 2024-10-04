Далеко летели…Выяснилось, откуда взялись песок и пыль в латвийском дожде

Сайт «Х» также опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, как пыль из регионов Узбекистана и Туркменистана движется в сторону Балтийского моря.
Жители поделились фотографиями, показывающими, что это не вымысел, а чистая правда.
1 октября метеоролог Мартиньш Бергштейнс опубликовал на сайте микроблогов «X» снимки, на которых запечатлено необычное природное явление - песок и пыль, падающие с неба вместе с дождем. Метеоролог объясняет, что это явление вызвано большим количеством пыли и другого мусора, поднимающегося над Каспийским морем.
Сайт «Х» также опубликовал спутниковый снимок, на котором видно, как пыль из регионов Узбекистана и Туркменистана движется в сторону Балтийского моря.
Жители поделились фотографиями, показывающими, что это не вымысел, а чистая правда.
"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.
"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.
Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.
Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.
Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.
Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.
Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!
Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!
Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук. Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов.
"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук. Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов.
Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.
Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.