Суть «реформ» ясна: денег мало как никогда, бюджет плох, нужно экономить. По слухам, бюджетный дефицит общественного транспорта составит около 10 миллионов евро, но это еще предстоит уточнить.

О том, что общественный транспорт в Латвии дорог и неудобен свидетельствует завершенный и обнародованный Госконтролем летом этого года аудит, в ходе которого оценивалась деятельность Министерства сообщения, Дирекции дорожного транспорта и Совета общественного транспорта. Ответственные чиновники «услышали» критику и делают все возможное, чтобы устранить недостатки - так что в следующем году общественный транспорт станет еще более дорогим и еще более неудобным.

Возможно, зимним вечером, когда замерзший пассажир заждется своего раз в неделю ходящего автобуса на заснеженной остановке, он от нечего делать начнет представлять в уме эту сумму - 10 миллионов евро. Интересно, как она выглядит в 100-евровых купюрах. Наверное, огромным мешком. Никто же из простых смертных не видел своими глазами таких сумм - 10, 50, 100 миллионов...

А потом он, возможно, вспомнит о другой цифре - 571,293 миллиона евро. Сумма, на которую был недавно уменьшен уставной капитал латвийской национальной авиакомпании airBaltic. А если по простому, то деньги, которые государство вкладывало в авиакомпанию на протяжении многих лет, вряд ли вернутся в государственный бюджет. 571 миллион...

Когда наши министры, чиновники, политики, бизнесмены летели в Стамбул, Франкфурт, Брюссель, то их, наверное, грела мысль о том, что вот airBaltic - это наша латвийская авиакомпания, наша национальная гордость. Разве за это не стоит заплатить (округлим) 500 000 000 евро.

Но вот что может прийти в голову замерзающему на остановке пассажиру. Если разделить 500 000 000 на 10 000 000, то отрасль пассажирских перевозок смогла бы не сокращать число маршрутов и не повышать тарифы на проезд еще в течение... 50 лет. То есть до 2074 года. Если бы 500 млн. не вылетели в трубу под названием airBaltic.

«Вы не можете так сравнивать, это манипуляция цифрами», - скажут авиационные эксперты.

Конечно, не можем.

Но пассажир, у которого ноги в ожидании автобуса превратились в ледышки, имеет полное право умножать поезда на автобусы, делить вокзал на аэропорт и проделывать другие математические операции.

Представляете, целых 50 лет – полвека! - в министерствах и ведомствах не ломали бы каждый год головы над проблемой где, кого и как сократить. А Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков не паниковала бы, подсчитывая грящие убытки и прикидывая, сколько водителей придется уволить.

Полвека целая отрасль могла бы жить спокойно. До 2074 года. Если бы государство вернуло из airBaltic 500 миллионов".