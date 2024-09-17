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CNN: пакеты военной помощи США для Украины уменьшаются из-за сокращения запасов Пентагона

© Meduza.io 17 сентября, 2024 16:44

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В последние месяцы США сократили объемы военной помощи Украину из-за сокращения собственных запасов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. 

В апреле Пентагон объявил о пакете военной помощи Киеву на один миллиард долларов, но с тех пор ни один из пакетов не превысил сумму в 400 миллионов долларов, некоторые были еще меньше — 125 и 250 миллионов соответственно. Как отмечает CNN, в 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно объявлял о пакетах военной помощи Украине на сумму от 600 до 800 миллионов долларов, самый большой объем помощи составил 2,85 миллиарда — в январе 2023 года. 

По словам американских чиновников, у администрации Джо Байдена есть шесть миллиардов долларов на вооружение Украины, однако спустя два года полномасштабной войны у Пентагона нет достаточных запасов. 

«Речь идет о запасах, которые есть у нас, о том, чего просят [украинцы], и можем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть в настоящее время. <…> Пополнение запасов также является проблемой», — сказал один из собеседников телеканала. 

Другой собеседник CNN отметил, что администрация Байдена не смогла получить подтверждение поставок из запасов Пентагона в первые четыре месяца 2024 года из-за того, что Конгресс задерживал утверждение дополнительного финансирования. По его словам, Вашингтон старается не отправлять Киеву слишком много вооружения за один раз. 

«Есть ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не повлияв на [собственную] боеготовность. И это одна из причин, по которой пакеты помощи так распределяются. Также есть ограничения и из-за того, насколько быстро Украина может принимать оборудование и эффективно его распределять», — сказал чиновник.

Согласно данным, которые приводит CNN, до войны в Украине в США ежемесячно производилось около 15 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Благодаря открытию новых заводов и производственных линий сейчас эта цифра выросла до 40 тысяч снарядов в месяц. Однако Пентагон поставил цель нарастить производство до 100 тысяч, но для этого потребуется гораздо больше времени, новые производственные мощности, расширение заводов и готовность Конгресса выделять деньги.

По словам одного из чиновников, США все еще пытаются объявлять о новом пакете помощи примерно каждые две недели, и Украина «поддерживает это, потому что считает, что получение новых пакетов каждые две недели повышает моральный дух».

Последний раз США объявляли о пакете военной помощи Украине 6 сентября 2024 года. Пентагон передал Киеву ракеты, боеприпасы, снаряды и другое вооружение на сумму в 250 миллионов долларов. Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан позже сообщил, что Вашингтон работает над «значительным» оборонным пакетом помощи Украине, о котором планирует объявить уже в этом месяце.

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