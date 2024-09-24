Чрезвычайная ситуация в аэропорту «Рига»: учения идут

Сценарий обучения предполагает, что поврежденная емкость, содержащая радиоактивные вещества, выпала из самолета во время разгрузки, в результате чего двое рабочих получили травмы и радиоактивное облучение. Двое других рабочих хотят помочь, но тоже подвергают себя радиации.

Учения должны подготовить ответственные службы реагировать на подобные происшествия, а также проверит их взаимодействие. Речь о подразделении оперативного реагирования аэропорта, Государственной пожарно-спасательной службе, Службе неотложной медицинской помощи, Госполиции, Центре радиационной безопасности Государственной экологической службы и Центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Учения не повлияют на работу аэропорта, полеты будут выполняться по расписанию, однако будет увеличено движение спецтехники на территории аэропорта.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием относиться к возможным неудобствам.