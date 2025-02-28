Через неделю в Латвии потеплеет до +12

До понедельника, 3 марта, будет мало осадков, больше дождя и снега ожидается в субботу в Латгалии. Температура воздуха сохранится в пределах -3...+6 градусов. В понедельник по всей стране усилится западный ветер - ожидаются порывы скоростью до 13-18 метров в секунду.

Согласно прогнозу, 4 и 5 марта пройдут более обильные дожди и снегопады, будет дуть порывистый ветер, а температура воздуха существенно не изменится.

Во второй половине следующей недели количество осадков сократится и при солнечной погоде прогнозируется повышение температуры до +7...+12 градусов. На несколько градусов прохладнее будет воздух на побережье, где под воздействием ветра с моря образуется туман. Ночью воздух в основном будет остывать до -1... +4 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается на пять градусов выше нормы, количество осадков - чуть больше среднего многолетнего показателя. В середине марта возможна более сухая погода, с температурой воздуха в среднем на три-четыре градуса выше нормы.