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Чем больше трудовой стаж, тем выше налоги: где справедливость?

© LETA 7 октября, 2024 10:20

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На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.

В среднем этой осенью пенсии увеличатся на 50 евро, а для тех, у кого более длительный трудовой стаж и пенсия превышает 600 евро, увеличение составит примерно 70 евро. Правда, существенную часть придется заплатить в виде налога.

Закон о пенсиях устанавливает, что в Латвии ежегодно осенью - в октябре - пересматривается размер пенсий.

"Цель индексации пенсий - обеспечить защиту назначенных пенсий от падения покупательной способности", - подчеркивают специалисты Министерства благосостояния.

Этой осенью, в отличие от прошлого года, при индексации пенсий учитывался не только индекс потребительских цен, но и индекс, который рассчитывается при повышении средней зарплаты, с которой делаются взносы социального страхования, что особенно благоприятно сказывается на пенсионерах с большим трудовым стажем.

В этом году пересматривается размер пенсии и вознаграждения или его части, не превышающий 683 евро. Это половина от средней по стране зарплаты, с которой в прошлом году производились страховые взносы. Это означает, что индексируется весь размер пенсии, если он не превышает 683 евро. А тем пенсиям, которые превышают 683 евро, индексируется только часть - те же 683 евро.

Министерство благосостояния напоминает, что из общего размера пенсии и доплаты может быть удержан подоходный налог с населения, что уменьшает выплачиваемую сумму.

Сейчас необлагаемый минимум пенсии составляет 500 евро, то есть большая часть получателей пенсий должна будет заплатить налог, особенно это касается тех, у которых до пенсия не превышала 500 евро, а в результате индексации станет выше 500 евро.

По данным Государственного агентства социального страхования, сейчас у 36% получателей пенсий по старости пенсия находится в пределах от 300 до 500 евро. Пенсию, превышающую 500 евро, получает уже половина пенсионеров по возрасту. Средняя пенсия в последние годы росла и сейчас достигает 570 евро.

(Nra.lv)

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